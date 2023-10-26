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Dilan Polat ve Engin Polat’ın 15 şirketine baskın!

Son dakika haberi... Yayınladığı sosyal medya içerikleri ve 'Vergi kaçırma' iddialarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıkmıştı. Polat çifti hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Bu sabah Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatıldı.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 11:15 Güncelleme 26 Ekim 2023, 17:41
Dilan Polat ve Engin Polat’ın 15 şirketine baskın!

Son dakika haberi... Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK raporu sonrası çiftin tüm mal varlıklarına el koymuş, yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

Bu sabah Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatıldı.

Dilan Polat ve Eşi Engin Polat'a Ait Şirketlerde Arama Başlatıldı

Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

Ekipler şirketlerde dijital materyallere el koyma işlemi yapıyor. İşte arama kararı verilen o şirketler:

Dilan mücevherat

Özel Dilan Polat Polikliniği'ne polis baskını! Arama yapılıyor

Milda Gayrimenkul

Dilan Polat Güzellik Kozmetik

DP Güzellik Kozmetik

DipMed Medikal Kozmetik

Rise and Shine Kozmetik

Beşiktaş ve Fatih'te Engin Polat ve Dilan Polat'a ait olan iş yerlerinde polis ekipleri tarafından aramaların devam ettiği öğrenildi.

Dilan Polat'a ait şirketlere polis baskını! ''Mağduriyet'' açıklaması!

DİLAN POLAT'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Ataşehir'deki polikinliğinde polisin arama çalışmaları sırasında avukatı Vahit Kaya basın mensuplarına açıklama yaptı. 130 şubenin bulunduğu belirten Kaya "Şu anda şimdi basın yasağı var, gizlilik kararları var. Gözaltı kararı yok, herhangi bir şey yok. Sadece mali şube geldi, bazı evrakları almaya çalışıyor. Onlara yardımcı oluyoruz biz avukatlar olarak. Herhangi bir şey yok. Kendisi burada değil tabii ki yani, burası iş yeri. Personel telefonuna el koymaya çalışıyorlar, yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz. Yani dünyanın her yerinde avukatlık yapmış, o ülkelerde avukatının böyle bir uygulama görmedim. Yüzlerce çalışanın personelin telefonu el konulmaz. İçeride gerginlik... Ben yani böyle bir sistemi görmedim. Yüzlerce insan evine gidecek, telefonları yok. Annesi, babasıyla konuşamıyor şu anda" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yapmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin Adli Kontrol Tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denilmişti.

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TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı.

Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.

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