Dilan Polat-Engin Polat soruşturması Nez Demir’in de başını yaktı! Mallarına el konulan Nez ağlayarak açıkladı: Koşa koşa gelirim lütfen...

Lüks yaşantısıyla büyük bir takipçi kitlesi elde eden Dilan Polat ve eşi Engin Polat, son dönemlerde "vergi kaçırma" ve "kara para aklama" iddialarıyla gündeme geldi. Başsavcılık, mal varlıklarına el konulan ikili hakkında dün "Dilan-Engin Polat çiftine yurt dışı yasağı kondu" açıklaması yaptı. Dilan Polat'ın ardından eski ortağı Nez Demir'in de mal varlığına el konuldu. "Ben maaş ödüyorum, kira ödüyorum" Demir, sosyal medya hesabında gözyaşları içinde bir açıklamada bulundu. İşte o açıklama...