Dilan Polat-Engin Polat soruşturması Nez Demir’in de başını yaktı! Mallarına el konulan Nez ağlayarak açıkladı: Koşa koşa gelirim lütfen...

Lüks yaşantısıyla büyük bir takipçi kitlesi elde eden Dilan Polat ve eşi Engin Polat, son dönemlerde "vergi kaçırma" ve "kara para aklama" iddialarıyla gündeme geldi. Başsavcılık, mal varlıklarına el konulan ikili hakkında dün "Dilan-Engin Polat çiftine yurt dışı yasağı kondu" açıklaması yaptı. Dilan Polat'ın ardından eski ortağı Nez Demir'in de mal varlığına el konuldu. "Ben maaş ödüyorum, kira ödüyorum" Demir, sosyal medya hesabında gözyaşları içinde bir açıklamada bulundu. İşte o açıklama...
Dilan Polat ve Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haftalardır Türkiye gündeminin birinci sırasında. Son olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yapıldı.
Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.
Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin Adli Kontrol Tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir.