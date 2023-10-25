"Filistinliler, Yahudilere toprak sattı” yalanı canlı yayında çürütüldü: "Yahudilerin eline geçen toprak yüzde 1'i bile bulmaz"

İşgalci İsrail günlerdir Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk, 1584'ü kadın ve 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurmuştu.



"FİLİSTİNLİLER, YAHUDİLERE TOPRAK SATTI" YALANINI AFYONCU ÇÜRÜTTÜ

Soykırımcı İsrail'in katliamını aklamak için ise birçok yalan ve iftira ortaya atılıyor. Bunlardan biri de "Filistinliler, Yahudilere toprak sattı" yalanı. Yılladırdır konu hakkında fikri olmayan herkesin Filistinlilere hedefe koymak ve işgalcileri haklı çıkarmak için ortaya attığı iftirayı Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu çürüttü. "Yahudilerin eline geçen toprak yüzde 1'i bulmaz" Afyoncu, "Yahudiler, Filistin'de Osmanlı yönetiminin bütün yasaklamalarına rağmen, 19. yüzyılın sonlarında hileli yollarla bir miktar toprak satın aldılar. Ancak 1900'de Yahudilerin elindeki 218 bin 170 dönümlük toprak, Filistin'in bütün yüzölçümünün sadece yüzde 0.73'üydü" ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınına katılan Afyoncu, "1945'e gelindiğinde bile Yahudilerin elindeki toprak miktarı yüzde 5,5 civarındadır." dedi. HER TAŞIN ALTINDAN İNGİLTERE ÇIKIYOR

Dünya üzerinde görülen bir çok hadise son 100-150 yıldır İngiltere'nin olduğuna dikkat çeken Afyoncu, "Filistin meselesi dahil bunların çoğunun temelinde İngiltere'nin emperyalist sömürgeci arzuları yatar. Yahudiler İngiltere'nin himayesi tarafından Filistin'de bir devlet kurmak için 100 yıl önce ortaya çıktılar ve günümüze kadar geldiler. İngiltere 19. Yüzyılda o dönemde bazı protestan gruplar ile birlikte Yahudileri toprak vaadiyle örgütledi ve 1. Dünya Savaşı'nda bizim aleyhimize kullandı." dedi.