Tekirdağ merkezli terör operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı! Aralarında HDP’liler de var

Tekirdağ Adliyesine getirilen şüphelilerden Marmaraereğlisi HDP İlçe Başkanı R.U. ile C.Y, Ş.A. ve A.G, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından tutuklandı.

Dün de diğer zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla, 7'si ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Tekirdağ merkezli İstanbul, Van ve Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 23 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne eleman temin ettikleri, Tekirdağ'da terör örgütünün şehir gençlik yapılanması alanında sorumlu olarak faaliyet gösterdikleri, çeşitli etkinliklerde terör örgütü propagandası yaparak örgüt lehine slogan attıkları, sosyal medya platformları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında HDP Marmaraereğlisi İlçe Başkanının da bulunduğu 16 şüpheli yakalanmıştı.

Operasyonda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, toplatma kararı olan muhtelif yayınlar, örgütsel afişler ve pankartlar ele geçirilmişti.