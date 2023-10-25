2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete’de: Kredi kartına taksitte ilave önlem

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Programda enflasyon ve para politikası başlığında yeni tedbirlere yer verildi.
KREDİ KARTINA TAKSİTTE İLAVE ÖNLEM
Programa göre enflasyonu artıran tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.
FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Kira ve konut fiyat gelişmeleri dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak.