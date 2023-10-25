Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! AFAD Başkanı Okay Memiş açıkladı: "En fazla insani yardımı ulaştıran ülkeyiz"





Görüşmelerin ardından AA muhabirine konuşan AFAD Başkanı Memiş, "Dün itibarıyla AFAD olarak ve Türk Kızılayı olarak Mısır'a geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın ve bakanlarımızın talimatlarıyla Gazze'de yaşanan insanlık dramının insani yardım boyutuyla ilgili olarak AFAD teşkilatı, Türk Kızılayı ve Türkiye'deki diğer sivil toplum kuruluşlarının insani yardımının organizasyonu maksadıyla Mısır'dayız." dedi.



Mısır'da insani yardımları görüşmek üzere bazı temaslarda bulunacaklarını kaydeden Memiş, "Mısır Savunma Bakanlığı, Mısır Kızılayı ve Mısır Sağlık Bakanlığı ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğimizin nezaretinde inşallah bizim ülkemizde toplanan, toplanacak olan insani yardımların bir an evvel GazzeEye ulaşması için büyük bir çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

"Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dışı durumla ilgili olarak Türkiye'de çok ciddi bir duyarlılık olduğunu, Türkiye'nin adeta ayağa kalktığını" ifade eden AFAD Başkanı Memiş, kamu kurum ve kuruluşlarının bütün insani yardımlarından ve sivili toplum kuruluşlarının koordinasyonundan sorumlu teşkilat olarak, AFAD olarak burada olduklarını dile getirdi.



Gazze'ye gönderilmesi planlanan yardımlar ve bölgede kurulması planlanan sahra hastanelerine ilişkin Memiş, şunları kaydetti: "Mümkünse Kahire'den mümkünse El-Ariş'ten mümkünse Refah Sınır Kapısı'na kadar giderek, insani yardımlarımızın hem gıda olur, hem sağlıkla ilgili ilk yardım malzemesi olur, sahra hastanesinin kurulması olur, bütün bu operasyonlarımızı konuşmak ve hayat geçirmek maksadıyla buradayız."





Memiş, insani yardımların Gazze'ye ulaşması için büyük çaba sarf edeceklerini ve bunu da Mısır Kızılayı, Mısırlı yetkililer ve BM'nin gözetimi altında gerçekleştireceklerini söyledi.



Söz konusu organizasyonda emeği geçen herkese ve Mısırlı yetkililere teşekkür eden Memiş, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler hakkındaki taziye mesajında ise şu ifadeleri kullandı:



"İsrail'in insanlık dışı uygulamaları neticesinde hayatını kaybeden bütün Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün Filistinlilerin, İslam aleminin başı sağ olsun, mekanları cennet olsun inşallah."



KIZILAY GENEL BAŞKANI: "İKİ BUÇUK MİLYON İNSAN ADETA BİR AÇIK HAVA HAPİSHANESİNDE"

Öte yandan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç, "Tüm dünyanın gözü önünde bir trajedi yaşanıyor. 2 buçuk milyon insan adeta bir açık hava hapishanesinde." dedi.



Savaş ve çatışmaların hiç olmaması temennisinde bulunan Meriç, "Savaş ve çatışma olsa bile bunun bir onuru olmalı. Uluslararası insancıl hukuk ilkeleri savaş zamanında sivillerin korunması, insani yardım koridorunun açık tutulması konusunda çok ciddi kurallara sahiptir ama maalesef Gazze'deki olaylarda görüyoruz ki bunlar hiçe sayılıyor." şeklinde konuştu.



Meriç, Gazze'de günlük 500 kişiye sıcak yemek verilen bir aş evinin bulunduğunu, bugüne kadar 1300 gıda kolisi ve 700 hijyen kolisi dağıttıklarını kaydetti.





Filistin Kızılayı ile akaryakıt desteği konusunda da bir anlaşma yaptıklarını aktaran Meriç, şunları kaydetti:



"Temin edebildikleri ölçüde akaryakıt alıp, hastanelere teslim etmeleri konusunda bir anlaşma yaptık. Refah kapısı şu anda sınırlı bir şekilde açılmış durumda. Burada o miktarın Gazze'ye yeterli gelmeyeceği noktasında temasları yapmamız, sesimizi yükseltmemiz ve tüm dünyanın tek bir ses olarak o insani yardım koridorunun içerdekilerin ihtiyacını karşılayacak ölçüde açılmasını sağlamamız gerekiyor."



Dün gece saatAFAD ve Kızılay heyetlerinin, resmi temasları kapsamında Mısır Kızılayı Başkanı Rami en-Nazır ve Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile de görüşmesi bekleniyor. Heyetler, dün gece Kahire'ye gelmişti. Türkiye'den Gazze'ye insani yardım devam ediyor! Bakan Koca duyurdu TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN