Son dakika: CHP’nin yeni ’çökmeyen’ veri sistemi! Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti CHP’li seçmen bile dalga geçti!

Türkiye 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor.

Partiler seçim kadrolarını, yol haritalarını ortaya koymak için analizlerde bulunuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunun tartışıldığı bugünlerde partinin yerel seçim hazırlıklarının başında her seçimde bir kaosa dönen sistem takip merkezi var.

SON İKİ SEÇİMDE DE ÇÖKTÜ

Daha önce yaptığı açıklamada "1,5 senedir üzerinde çalışıyoruz" dediği seçim veri sistemi, 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarında bir kez daha çöktü.

Ardından 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı önde olduğu yarışta, CHP Genel Merkezi kendisine ait sistemin bir kez daha çökmesi sonrası verilerin akışını durdurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hezimetle ayrılan CHP'de 14 Mayıs'ta çöken veri sistemi çok konuşuldu, hatta ihale Onursal Adıgüzel'e yıkılıp istifası bile istendi.