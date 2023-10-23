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Son dakika: CHP'nin yeni 'çökmeyen' veri sistemi! Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti CHP'li seçmen bile dalga geçti!

Son dakika haberleri... Yerel seçimlere adım adım ilerlerken partilerin hazırlıkları da devam ediyor. Koltuk kavgalarının yaşandığı CHP'de ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl sorunu her seçimde çöken veri sistemi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde "1,5 yıldır çalışıyoruz" dediği sistem ilk yarım saatte çökünce parti içinde kıyıma giden Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için yeni bir sistem kurdurdu. Merkezi ziyaret ettiği görüntüler yayınlanınca CHP'li seçmenin bile alay konusu oldu. Sosyal medyada “Yeni saç baş yolma seansı yükleniyor” ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 10:25 Güncelleme 23 Ekim 2023, 10:37
Son dakika: CHP’nin yeni ’çökmeyen’ veri sistemi! Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti CHP’li seçmen bile dalga geçti!

Türkiye 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor.

Partiler seçim kadrolarını, yol haritalarını ortaya koymak için analizlerde bulunuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunun tartışıldığı bugünlerde partinin yerel seçim hazırlıklarının başında her seçimde bir kaosa dönen sistem takip merkezi var.

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SON İKİ SEÇİMDE DE ÇÖKTÜ
Daha önce yaptığı açıklamada "1,5 senedir üzerinde çalışıyoruz" dediği seçim veri sistemi, 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarında bir kez daha çöktü.

Ardından 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı önde olduğu yarışta, CHP Genel Merkezi kendisine ait sistemin bir kez daha çökmesi sonrası verilerin akışını durdurdu.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hezimetle ayrılan CHP'de 14 Mayıs'ta çöken veri sistemi çok konuşuldu, hatta ihale Onursal Adıgüzel'e yıkılıp istifası bile istendi.

YENİ ÇÖKÜŞ YÜKLENİYOR!
Kılıçdaroğlu, son 2 seçimdir yaşanan skandalların ardından çareyi sistem takip merkezini yenilemekte buldu.

Merkeze ziyarette bulunan muhalefet lideri, burada denetleme yaparak bilgi aldı.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU
Ziyaretin görüntüleri paylaşınca sosyal medyada büyük dalga konusu oldu. "Bu kez çökmeyecek" dedikleri veri sistemine CHP'li vatandaşların bile güvenmediğini gözler önüne seren mesajlarda "Yeni saç baş yolma seansı yükleniyor" ifadeleri kullanıldı.

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