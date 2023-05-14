Son dakika: CHP’nin ajansı ANKA’nın veri sistemi çöktü! Yandaşlar Anadolu Ajansı’na döndü...

Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. Milli irade oy verme işlemiyle tecelli etti.



Yayın yasağının kalkmasıyla birlikte gelen ilk sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğü gözlemlendi.



CHP'NİN AJANSININ SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Oy oranları anlık güncellemelerle anbean açıklanırken CHP medyasının kaynak aldığı ANKA Haber Ajansı'nın sistemi çöktü.