Son dakika: CHP’nin ajansı ANKA’nın veri sistemi çöktü! Yandaşlar Anadolu Ajansı’na döndü...

Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. Milli irade oy verme işlemiyle tecelli etti.
Yayın yasağının kalkmasıyla birlikte gelen ilk sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğü gözlemlendi.
CHP'NİN AJANSININ SİSTEMİ ÇÖKTÜ
Oy oranları anlık güncellemelerle anbean açıklanırken CHP medyasının kaynak aldığı ANKA Haber Ajansı'nın sistemi çöktü.
ANKA ÇÖKTÜ YANDAŞLAR ANADOLU AJANSI'NA DÖNDÜ
Halk TV, SÖZCÜ TV gibi yandaş televizyon kanalları Anadolu Ajansı'nın geçtiği verileri paylaşmaya başladı.
ANKA'nın sitesine girildiği vakit "Bağlantı güvenli" ve "Devam ediliyor" uyarılarının olduğu gözlemlendi.