PKK’lı teröristin kızı Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz İsrail’i desteklediğini açıkladı

Ama sonuçta kamu hizmeti siyasi liderlik tarafından yönetiliyor ve bu da çizgiyi belirliyor. Bunun tersi değil.

HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇİRMEYE ÇAĞIRIYORUZ Bu arada hükümete gönderilen mektupta yer alan ifadeler şu şekilde:

Bu arada hükümete gönderilen mektupta yer alan ifadeler şöyle:

İsrail'in, Gazze Şeridi ve Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin topraklarının işgalcisi olarak sorumluluğuna pek değinilmiyor. İsrail'in Hamas'ın saldırılarına tepkisi konusunda net bir çizgi çizilmiyor.

Uluslararası hukuk düzeni zayıflıyor, orantısız şiddet devam edebiliyor. Gazze'deki çok sayıda sivil ölüm, İsrail tarafından meşru görülüyor. Olaylar, İsrail'in şu ana kadar meşru müdafaa adına hiçbir kısıtlama göstermediğini söylüyor. Hollanda da bu konuda hiçbir çekince göstermedi.

Bizler devlet yetkilileri ve duyarlı vatandaşlar olarak hükümeti harekete geçmeye çağırıyoruz. Hem Filistinliler hem de İsrailliler masum insanlar bu çatışmadan acı çekiyor."