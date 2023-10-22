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Adana Demirsporlu Mario Balotelli'nin Filistin'e destek mesajı sosyal medyada gündem oldu! Başkan Erdoğan'ın 'One minute' videosunu paylaştı

Son dakika haberleri... Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Filistin’e destek mesajında Başkan Erdoğan’ın “One minute” videosunu paylaştı. Adana Demirsporlu futbolcunun bu gönderisi kısa süre içerisinde sosyal medyada yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 13:14 Güncelleme 22 Ekim 2023, 13:21
Adana Demirsporlu Mario Balotelli’nin Filistin’e destek mesajı sosyal medyada gündem oldu! Başkan Erdoğan’ın ’One minute’ videosunu paylaştı

Mario Balotelli, yaz transfer döneminde İsviçre Ligi ekibi Sion'dan ayrılarak 1 sezon formasını giydiği Süper Lig takımı Adana Demirspor'a geri dönmüştü.

Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu, ikinci dönemine de iyi bir başlangıç yaptı.

Bu sezon 2 maça çıkan İtalyan forvet, Alanyaspor ağlarını 2 kez havalandırarak golcülüğünü konuşturdu.

BAŞKAN ERDOĞAN'I PAYLAŞTI
Adana Demirspor dışında Avrupa'nın önemli kulüplerinde de forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, İsrail ve Filistin arasında yaşanan olaylara sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Balotelli'den Başkan Erdoğan paylaşımı

Balotelli, Instagram paylaşımında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "one minute" çıkışını yayınladı.

Adana Demirsporlu futbolcunun bu gönderisi kısa süre içerisinde sosyal medyada yankı uyandırdı.

NELER OLMUŞTU?
Davos krizi, 29 Ocak 2009 tarihinde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu panelinde dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu Moderatörü David Ignatius ve İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında yaşanmış olaydır.

Olayda Erdoğan moderatörün tutumuna tepki göstermiş, İsrail'in Filistin'e karşı zulümde bulunduğunu savunmuş ve paneli terk etmiştir.

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