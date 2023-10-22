Adana Demirsporlu Mario Balotelli’nin Filistin’e destek mesajı sosyal medyada gündem oldu! Başkan Erdoğan’ın ’One minute’ videosunu paylaştı

BAŞKAN ERDOĞAN'I PAYLAŞTI

Adana Demirspor dışında Avrupa'nın önemli kulüplerinde de forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, İsrail ve Filistin arasında yaşanan olaylara sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Balotelli, Instagram paylaşımında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "one minute" çıkışını yayınladı.

Adana Demirsporlu futbolcunun bu gönderisi kısa süre içerisinde sosyal medyada yankı uyandırdı.