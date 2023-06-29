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    • Dünya
    • 29.06.2023 14:05
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    • 29.06.2023 14:05
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    Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz'ün hedefinde 'başörtüsü' var! Hem Türk düşmanı hem de İslam

    Hollanda'da Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, skandal bir kararı hayata geçirdi. Yeşilgöz, üniforma üzerinde siyasi ve dini sembollerin bulundurulmasını yasaklayarak, Müslüman kadın polislerin başörtüsü takmalarına yasak getirdi. İnsan haklarına aykırı kararı 'polisin tarafsızlığı' sözleriyle savunmaya kalkan Yeşilgöz, yeni yönetmeliğe belediyelerin de uyması gerektiğini belirterek adeta gözdağı verdi.

    takvim.com.tr
    Dilan Yeşilgöz’ün hedefinde ’başörtüsü’ var!

    Türk düşmanlığı ile bilinen Hollanda'nın Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, skandal bir karara imza attı. Yeşilgöz memurların başörtüsü takmasını yasakladı. Yeni kıyafet yönetmeliğini imzalayan Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, kararının gerekçesini de, "Polis üniformasının tarafsızlığını ortaya koyuyoruz." diyerek açıkladı.

    Üniforma üzerinde dini ya da siyasi sembollerin yer almasının artık tamamen ortadan kaldırıldığını söyleyen Yeşilgöz, Hollanda'da yayınlanan De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, poliste başörtüsü tartışmasının artık sona erdiğini dile getirdi.

    BELEDİYELERE GÖZDAĞI
    Yeni yönetmelikle polisin, siyasi tartışma yükünden kurtulduğunu belirten Yeşilgöz, "Polisler, özel bir görevle hükümeti temsil eden kişilerdir. Görünür dini veya siyasi semboller üniformalarının tarafsızlığına uymuyor." dedi.

    Yeşilgöz, yeni kıyafet yönetmeliğinin, belediyelere bağlı olan özel soruşturma görevlilerini (BOA) kapsaması gerektiğini de savundu.

    TARTIŞMA 2017 YILINDA BAŞLADI
    Utrecht, Amsterdam, Rotterdam ve Arnhem gibi bazı kentlerde, belediye meclisleri BOA'ların başörtüsü, yarmulke veya diğer dini veya siyasi simgeleri taşıyabileceğine karar vermişti.

        Hollanda polisinde başörtüsü tartışması, 2017 yılında dönemin Amsterdam Emniyet Müdürü Pieter-Jaap Aalbersberg'in açıklamaları ile başladı.

        Göçmen kökenli polis memurlarının sayısının arttırılmasını isteyen Aalbersberg, İngiltere, Kanada ve İsveç'te olduğu gibi Hollanda'da da üniforma üzerine başörtü takılmasına izin verilmesini istedi.

        İNSAN HAKLARI KURULU: DAMGALAYICI
        Hollanda Polisi Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü Komiser Johan van Renswoude de, geçen kasım ayında, üniforma üzerine başörtü takılmasına izin verilmesini önerdi.

        Dilan Yeşilgöz ise görevde bulunduğu sürece böyle bir uygulamaya karşı olduğunu açıkladı.

        2017'de polisin, Rotterdam'da bir kadın memurun üniformalıyken başörtüsü takmasına izin vermeyerek ayrımcılık yaptığına karar veren Hollanda İnsan Hakları Kurulu, Yeşilgöz'ün tutumunu da, "damgalayıcı ve tarafsızlık sağlamada etkisiz" olarak değerlendirdi.

        PKK'LI TERÖRİST BABASI HOLLANDA'YA KAÇTI
        Bölücü terör örgütü PKK ve eklentili sol terörist örgütlerin militanı olarak 1984'de Hollanda'ya kaçan Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, babasının misyonunu devam ettiriyor.

        Hollanda'nın yeni Adalet Bakanı olacak olan Dilan Yeşilgöz de bölücü terör örgütü PKK'nın Türkiye'yi de içine alacak devlet kurması için çalışıyor.

        SÖZDE "ERMENİ SOYKIRIMI"NI SAVUNUYOR
        Daha önce yaptığı açıklamalarda Türklere ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunan Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türkiye kökenli milletvekilinden de biriydi.
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            Haberler Dünya Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz'ün hedefinde 'başörtüsü' var! Hem Türk düşmanı hem de İslam
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