Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz'ün hedefinde 'başörtüsü' var! Hem Türk düşmanı hem de İslam

2017'de polisin, Rotterdam'da bir kadın memurun üniformalıyken başörtüsü takmasına izin vermeyerek ayrımcılık yaptığına karar veren Hollanda İnsan Hakları Kurulu, Yeşilgöz'ün tutumunu da, "damgalayıcı ve tarafsızlık sağlamada etkisiz" olarak değerlendirdi.

PKK'LI TERÖRİST BABASI HOLLANDA'YA KAÇTI

Bölücü terör örgütü PKK ve eklentili sol terörist örgütlerin militanı olarak 1984'de Hollanda'ya kaçan Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, babasının misyonunu devam ettiriyor.

Hollanda'nın yeni Adalet Bakanı olacak olan Dilan Yeşilgöz de bölücü terör örgütü PKK'nın Türkiye'yi de içine alacak devlet kurması için çalışıyor.

SÖZDE "ERMENİ SOYKIRIMI"NI SAVUNUYOR

Daha önce yaptığı açıklamalarda Türklere ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunan Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türkiye kökenli milletvekilinden de biriydi.