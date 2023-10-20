TUTARLAR BELLİ OLDU | Siyasi partiler Hazine’den ne kadar alacak? Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi’ne yardım yok!

Siyasi partilere gelecek yıl yapılacak Hazine yardımı tutarları netleşti...
14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimleri sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni dönemde, 5 siyasi parti grup çatısı altında 15 partinin milletvekilleri yer aldı.
AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP yüzde 7 barajını aşarak Hazine yardımı almaya hak kazandı.
Seçimde barajı aşan partilerin oy oranlarına göre paylaştırılan Hazine yardımından en yüksek tutarı AK Parti alacak.
Ocak ayında AK Parti'ye 1 milyar 329 milyon lira, CHP'ye 946 milyon lira, MHP'ye 376 milyon lira, İyi Parti'ye 361 milyon lira, HDP'ye ise 329 milyon lira Hazine yardımı verilecek.
YEREL SEÇİM NEDENİYLE 2 KATI VERİLECEK
Kanun uyarınca, Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor.
Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçim takvimini açıklamasının ardından 5 siyasi partiye 10 gün içinde ocak ayındaki tutar kadar ikinci bir yardım daha yapılacak.