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TUTARLAR BELLİ OLDU | Siyasi partiler Hazine'den ne kadar alacak? Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi'ne yardım yok!

Bütçe görüşmeleri başlamadan hemen önce siyasi partilerin Hazine yardımı belli oldu. Bu yıl yerel seçimler nedeniyle 2 katına çıkacak olan Hazine yardımından yüzde 7’lik barajı aşan 5 parti yararlanabilecek. AK Parti oy oranına göre en yüksek tutarı alacakken CHP ise 1 milyar 892 milyon lira, HDP ise 658 milyon lira yardım alacak.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 13:33 Güncelleme 20 Ekim 2023, 13:47
TUTARLAR BELLİ OLDU | Siyasi partiler Hazine’den ne kadar alacak? Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi’ne yardım yok!

Siyasi partilere gelecek yıl yapılacak Hazine yardımı tutarları netleşti...

14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimleri sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni dönemde, 5 siyasi parti grup çatısı altında 15 partinin milletvekilleri yer aldı.

AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP yüzde 7 barajını aşarak Hazine yardımı almaya hak kazandı.

Seçimde barajı aşan partilerin oy oranlarına göre paylaştırılan Hazine yardımından en yüksek tutarı AK Parti alacak.

Ocak ayında AK Parti'ye 1 milyar 329 milyon lira, CHP'ye 946 milyon lira, MHP'ye 376 milyon lira, İyi Parti'ye 361 milyon lira, HDP'ye ise 329 milyon lira Hazine yardımı verilecek.

YEREL SEÇİM NEDENİYLE 2 KATI VERİLECEK
Kanun uyarınca, Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor.

Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçim takvimini açıklamasının ardından 5 siyasi partiye 10 gün içinde ocak ayındaki tutar kadar ikinci bir yardım daha yapılacak.

AK PARTİ 2 MİLYAR LİRA, CHP 1 MİLYAR LİRA, HDP 658 MİLYON LİRA ALACAK

AK Parti Hazine'den toplamda 2 milyar 658 milyon lira, CHP 1 milyar 892 milyon lira, MHP 752 milyon lira, İyi Parti 722 milyon lira, HDP ise 658 milyon lira yardım alacak.

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CHP'DEN KOLTUK KAPANLARA PARA YOK
Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi kontenjanlarından seçilen milletvekillerinin CHP'den ayrılması, partinin aldığı Hazine yardımını etkilemeyecek.


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