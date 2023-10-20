Son dakika: Togg öncü oldu! Türkiye’den ’’küresel marka’’ atağı

Bu kapsamda, otomotiv ana ve tedarik sanayisinde rekabet gücünü etkileyen yeni nesil üretim teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanacak. Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası tüm araç gruplarına yönelik olarak ve gelişmeler doğrultusunda güncellenecek.

12. Kalkınma Planı'ndan (2024-2028) derlediği bilgiye göre, otomotiv sektöründe gelişen küresel mobilite vizyonu çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanarak, tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarik ve teknolojik gelişmenin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Elektrikli otobüslerin kullanımı yaygınlaştırılacak. Otomotiv sektöründe döngüsel ekonomiye geçiş ve pazarın dönüşümü sağlanarak yeşil dönüşüm gerçekleştirilecek. 2053 net sıfır hedefine yönelik enerji ağı, altyapı teknolojileri ve erişim alanlarındaki ihtiyaçlar araç gruplarına göre belirlenecek.

Araç şarj istasyonu teknolojisinin asgari şartları Avrupa Birliği uygulamalarına uyumlu olarak belirlenecek. Tüm araç gruplarını kapsayacak şekilde şarj altyapısı kurulması için yol haritası belirlenecek ve devlet yardımları oluşturulacak.

Hidrojen yakıt hücresi ve bileşenleriyle hidrojen temelli motorlara yönelik yatırım ve teknolojilerin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecek. İleri sürücü destek sistemlerine sahip araçlara geçiş desteklenecek.

Batarya geri dönüşümü, ikincil kullanımı ve bertarafına ilişkin sistem oluşturulacak. Tedarik sanayisinin yeşil dönüşümü için farkındalık artırılacak, danışmanlık ve bilgi desteği sağlanacak, bu konuda öncülük ve rehberlik eden ana üreticilerin rekabet öncesi nitelikte programları desteklenecek.

Kirletici vasfı yüksek eski araçların trafikten çekilip yerine çevre dostu ve güvenli araçlara geçilmesine yönelik tüm araç türlerini dikkate alan bir Araç Parkı Gençleştirme Programı tasarlanacak.

Otomotiv sanayi tedarik zincirinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarikin ve katma değerin artırılması desteklenecek. Yeni nesil enerji araçlarında kullanılan kritik ham maddelerin yerli tedariki için yol haritası oluşturulacak.

Batarya, algılayıcı, elektronik kontrol üniteleri, elektronik gösterge, elektrikli motor sistemleri ve otomotiv yazılımı gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetleri geliştirilecek.