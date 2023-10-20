İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul’da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Yapılan çalışmalarda örgütün hücre evi olarak kullandığı çok sayıda adres tespit edildi. Ekipler söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda ihraç edilen emniyet müdürü Ali Alper V., örgüt içinde sözde 'Bölge Ablası' olarak faaliyet gösteren aynı zamanda Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı terör örgütü üyeliğinden' firari olarak aranan Emine D., polislikten atılan Erdinç A. ile 6 yıl 7 ay kesinleşmiş mahkumiyeti olan hücre sorumlusu Hatice Ö.'nün de da aralarında yer aldığı 5'i hükümlü 21 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.