Türk Kızılay Başkanı: Refah kapısı açılmazsa kalanlar da ölecek

Yılmaz, "Her cephede insani yardım için sınır kapılarının açılmasına yönelik çabamızı sürdürüyoruz" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı ve bir anne olarak dünyayı insanlığa davet eden Yılmaz, Gazze'de dünyanın her yerinde infiale yol açan katliama ilişkin "Dünya can çekişiyor, dünya ölüyor bir yerde. Bir bakıyorsunuz bir gün deprem oluyor, bir gün sel oluyor, bir gün başka bir şey. Zaten bu kadar zor yaşadığımız bir dünyada üstüne bir de insan eliyle afetler yaşanıyor" ifadelerini kullandı.