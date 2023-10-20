Türk Kızılay Başkanı: Refah kapısı açılmazsa kalanlar da ölecek

Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor.
Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor.
7 Ekim'den bu yana cami, okul ve hastane bombalayarak onlarca savaş suçu işleyen İsrail; 13 günde Gazze'de 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişiyi öldürdü. Türkiye'nin Gazze halkına destekleri sürerken, Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da yaşanan katliama ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yılmaz, "Her cephede insani yardım için sınır kapılarının açılmasına yönelik çabamızı sürdürüyoruz" dedi.
Türk Kızılay Genel Başkanı ve bir anne olarak dünyayı insanlığa davet eden Yılmaz, Gazze'de dünyanın her yerinde infiale yol açan katliama ilişkin "Dünya can çekişiyor, dünya ölüyor bir yerde. Bir bakıyorsunuz bir gün deprem oluyor, bir gün sel oluyor, bir gün başka bir şey. Zaten bu kadar zor yaşadığımız bir dünyada üstüne bir de insan eliyle afetler yaşanıyor" ifadelerini kullandı.
AKARYAKITLARI NEREDEYSE BİTTİ
Yılmaz, Kızılay'ın stokta duran 200 gıda kolisinin Filistinli sivillere dağıtıldığını belirterek "Gazze'deki 8 hastane ortaya çıkan sağlık ihtiyacına cevap veremeyecek durumda. Hastanelerin ilaç stokları tükenmek üzere, elektrik sağlayan akaryakıtları neredeyse bitti" dedi.
KAPI AÇILMAZSA BU İNSANLAR ÖLECEK
Sabah'ta yer alan habere göre; Gazze'deki insanların ve doktorların pansuman yapmak için bile temiz su bulmakta güçlük çektiklerini altını çizen Yılmaz, "Gıda ihtiyacı her geçen gün artıyor. Kızılay başkanı olarak bu insanların temel insani yardım malzemelerine ulaşımını sağlayamamaktan üzüntü duyuyorum. Her cephede insani yardım için sınır kapılarının açılmasına yönelik çabamızı sürdürüyoruz.
Ancak bizlerin çabası şu saate kadar maalesef ki bu insanların umudu olan yardım malzemelerinin Gazze'ye girişini sağlayamadı. Bir hekim olarak sizin vasıtanızla tüm dünyaya seslenmek isterim. Kapı açılmazsa bu insanlar da ölecek. Ve biz bunu engelleyebiliriz" diye konuştu.
37 STK BİR ARADA
Türk Kızılay, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'ne (İDSB) üye 37 sivil toplum kuruluşu ile birlikte Filistin halkına destek olmak için bir araya geldi. Ortak basın açıklamasında, yardım kapılarının hemen açılması istendi. Türk Kızılay'ın İstanbul Sütlüce Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ve İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal yapılan yardım işbirliğinin kapıların açılması ile hemen harekete geçeceği mesajını verdi.