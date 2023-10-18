Refah Sınır Kapısı neden açılmıyor? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş açıklamalar





HAMAS'I ORTADAN KALDIRMA PLANI

İsrail'de, Hamas'ın aktörlükten çıkartılması gerektiği konusunda fikir birliği var. Peki, bunun altını sahada nasıl dolduracaklar? Yani Hamas'ı nasıl fiilen ortadan kaldıracaklar? Bunun modelitesini şu anda tartışıyorlar. ABD de gittikçe artan şekilde tartışmanın tarafı oluyor. Hamas'ın olmadığı bir senaryoda, orada kim olacak? Nasıl bir politik yapı ortaya çıkacak, onlar için büyük bir soru işareti.





BU, İKİ KAMPIN MESELESİ

Mesele iki tarafın meselesi değil, artık iki kampın meselesi. Kamplaşma olduğu zaman, bu jeostratejik tehdit alanı haline geliyor. Bunu kapsamlı bir barışla çözmek varken, gittikçe daha büyük bir çatışmanın ateşini fitilleyecek risk alanı olarak bırakmak rasyonel değil.



ÇİFTE STANDART

Bu, iki tarafa bırakılacak bir konu da değil. Jeostratejik önemi olan, dinleri, medeniyetleri, kültürleri ilgilendiren bir konu. Kudüs meselesi de var ortada. Batı'nın tavrına baktığımız zaman, 'Biz, bunlara karşıyız' diyor. Ama diğer yerlerde karşı olduğu konuda yaptırım uygularken, İsrail bir şey yaptığı zaman ona yeşil ışık yakıyor. O gidebilir. Hiçbir problem yok. Amerika bunu yapıyor.



ORTAK TAVIR GEREĞİ

Tavır alma konusunda bir istekliliğimiz, bir duruşumuz olmalı. İslam ülkeleri, Arap ülkeleri ve aynı fikre sahip ülkeler var. Alınabilecek çok ciddi diplomatik tavırlar söz konusu. Hep beraber başlanırsa bir yere gider. Yoksa bugüne kadar yapıldığı gibi Amerika, İsrail adına gelir, bütün ülkelerle teker teker, ayrı ayrı konuşur. Onları bir hatta tutar, İsrail de gemisini yürütmeye devam eder. Filistin meselesi herkesin herkesi aldattığı bir oyuna döndü ama ahlaksızlığından ve yani fıtrata aykırılığından dolayı olayın gideceği bir yer kalmadı.



'DUR' DİYECEK MEKANİZMA

İbrahim Anlaşmaları, İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normalleştirmesi ve Filistin meselesinin giderek önemsizleştirmesine dayalı bir konu. Bize göre bu, Filistin sorununu şekil değiştirmesinden başka bir şey değil. İsrail güçlü olduğu için diğerinin ne hissettiğinin onlar için önemi yok. Yani bugün geliyor, senin evini yıkıyor, oraya ev dikiyor, bir başkasını getiriyor. Bu sistematik şekilde yapılıyor. Ve buna da 'dur!' diyecek bir mekanizma yok. Derdimiz artık bu mekanizmanın devreye girmesi. Dünya bunu suç olarak görüyorsa, buna karşı artık bir tavır geliştirmek lazım.





DEVLETLER Mİ, ÖRGÜTLER Mİ

Müslüman ülkelerin cevap veremediği krizlere, örgütler kendi imkanlarıyla cevap verdiğinde, ortaya düzenli devletlerin istemediği manzaralar çıkıyor.



TAHLİYE İÇİN HAZIRLAR

İsrailliler, yabancıların Gazze'den çıkmasını sağlamak için hazırlar. Filistinlilerin hayatını kaybetmesini sorun olarak görmüyorlar. Batılıların hayatını kaybetmesi ise ciddi dış tepkilere yol açıyor. İsrail, askeri açıdan bölgenin tümüyle açık bir hedef haline gelmesini ve bu nedenle tahliyeleri istiyor. Mısırlılar da haklı olarak diyorlar ki 'Biz, buna hizmet edecek şekilde kapıyı açmayız. Önce izin verin, bölgeye insani yardım götürelim. Halk temel ihtiyaçlarını karşılasın, yabancıların tahliyesini sonra konuşuruz!'





ESİR TAKASI

Esir takasıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Başta Katar olmak üzere bazı ülkeler de yoğun çalışma içinde. Şu anda, Hamas'ın siyasi liderleri Katar'da. Biz de Büyükelçimizi talimatlandırdık. Görüşmeler konusunda bizi sürekli bilgilendiriyor. Tarafların özellikle Amerikalıların, Almanların vatandaşlarının serbest bırakılması için bizden talepleri oldu.



İNSANİ YARDIMLAR

İnsani yardımlarımızı Ariş limanına ve havalimanına gönderdik. Başka ülkeler de buraya getiriyor. Mısır makamları da bu konuda işbirliğine açık. Şu anda bir hareketlilik yok. Ama bugün yarın bir şey olacak.



PKK BİR İĞNEYLE PATLAYAN BALON

Bölgede, örgütü ayakta tutan altyapıyı ve gelir getirici kaynaklarını imha etmekten çekinmiyoruz. Onlara destek verenler, onca para harcadıkları örgütün dört operasyonla darmadağın olmasının şaşkınlığı içerisindeler. Onların (PKK'nın) bir iğneyle patlayan balon, kağıttan kaplan olduğu ortada. ABD çekildiği gün onlar orada barınamayacaklar. Yerel halk, Araplar, Suriyeliler de rahatsız.