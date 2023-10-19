Tıbbi malzeme kalmadı! Gazze’de sağlık çalışanları enfeksiyon tedavisinde sirke kullanmaya başlandı

TERDAVİ İÇİN SOLÜSYON YOK SİRKE VAR Kuzey Londra 'dan gelen ve Gazze Şehri 'ndeki Şifa Hastanesi'nde çalışan plastik cerrah Dr. Ghassan Abu Sittah'tan yaşanan içler acısı durumu anlattı. Dr. Sittah Bazı bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için sirke kullandığını çünkü daha önce kullandığı solüsyonun tükendiğini ifade etti.

Öte yandan Dr Abu Sittah, travmatik yaralanmalarda kırıkları stabilize etmek için kullanılan çivi ve çubukların da tükendiğini ekledi. Dr. Ghassan Abu Sittah içler acısı durum ile ilgili şu ifadelere yer verdi:





"Tamamen dolup taşan ameliyathanelere hastaların alınmasındaki gecikme nedeniyle yaraları enfeksiyon kapmış hastalar görmeye başlıyoruz. Bu enfeksiyonlardan birine psödomonas denir. Bu bakteriyel bir enfeksiyondur.Bunun için birçok tedavi var. Ancak bunun eski tedavi yöntemlerinden biri de sirkedir. Diğer tüm tedavilerimiz bittiğinden, bu hastaları ameliyathaneye getirirken tedavi etmek için dışarı çıktım ve birkaç şişe sirke aldım."

