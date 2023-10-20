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İstanbul Ataşehir'de 45 katlı rezidansta yangın!

Ataşehir'de 45 katlı rezidans inşaatın 12. katında inşaat malzemeleri yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 17:12 Güncelleme 20 Ekim 2023, 17:12
İstanbul Ataşehir’de 45 katlı rezidansta yangın!

Yangın saat 14.40 sıralarında Atatürk Mahallesi Gülnihal Sokakta bulunan 45 katlı rezidans inşaatının 12. katında çıktı. İnşaat malzemelerinden çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü.

Alevler ve yoğun duman gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Çalışan işçiler hemen tahliye edilerek dışarı çıkarıldı .İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangında patlama sesleri duyuldu. Çok sayı da itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 1 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu.


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