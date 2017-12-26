Cesur yürek

16 yaşındaki Ahed Tamimi, 4 yıl önce İsrail askerine attığı yumrukla ölümsüzleşti. Gölgesi bile onları korkutmaya yetti... Geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte gözaltına alınıp hapse gönderildi. İsrail mahkemesi kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti
Filistin'inher bireyi birer direnişçiydi. İsrail'in tüm zulmüne rağmen hiçbiri bağımsızlıklarından ödün vermedi. Onlardan biri de 16 yaşındaki Ahed Tamimi'ydi. Küçük yaşta çocukları ve gençleri hapishaneye dolduran İsrail güçleri, bu kez Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi'yi hedef seçti. 2012'de İsrail askerlerinin önüne dikilen Tamimi, geçtiğimiz hafta İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp hapse gönderildi.
Ahed, Filistin direnişinin simge isimlerinden biri oldu.
DURUŞMA BUGÜN
Bir süre sonra Tamimi'nin annesinin de gözaltına alındığı kaydedildi. Filistinli yetkililer, Tamimi'nin tahliyesi için harekete geçti. Ancak İsrail mahkemesi, "Filistin'in cesur kızı" lakabıyla tanınan 16 yaşındaki Ahed Tamimi'nin yargı sürecinde kefaletle serbest bırakılması teklifini reddetti. Ahed'in babası Basim Tamimi yaptığı açıklamada, avukatlarının, kızının yargı sürecinde kefaletle serbest bırakılması için Ofer Askeri Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "Mahkeme, söz konusu talebi kabul etmedi" dedi. Baba Tamimi, kızı Ahed, eşi Neriman ve yeğeni Nur'un yargılanma kapsamında bugün Ofer Mahkemesi'nde bir duruşmanın yapılacağını aktardı.
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