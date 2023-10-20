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Can Ataklı İsrail'i aklamaya çalıştı! "Büyük ihtimalle Hamas’ın halt yemesi"

Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İşgalci İsrail geçtiğimiz gün el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak açık bir katliama imza attı. İsrail'e tepkiler yükselirken CHP yandaşı Can Ataklı işgalci İsrail'i aklamaya çalıştı. Can Ataklı, "Hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı bir muamma. Büyük ihtimalle Hamas’ın halt yemesi." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 11:47 Güncelleme 20 Ekim 2023, 12:25
Can Ataklı İsrail’i aklamaya çalıştı! Büyük ihtimalle Hamas’ın halt yemesi

CHP yandaşı Can Ataklı Hamas'ı hedef alarak katil İsrail'i aklamaya çalıştı.

Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İşgalci İsrail el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak açık bir katliama imza attı.

İsrail'e tepkiler yükselirken CHP yandaşı Can Ataklı İsrail'i savundu.

CAN ATAKLI'DAN REZİL İFADELER
Can Ataklı, "Hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı bir muamma. Büyük ihtimalle Hamas'ın halt yemesi." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

İSRAİL'İ AKLAMAYA ÇALIŞTI
Ataklı şu skandal sözleri söyledi:

"Hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı bir muamma. Bana kalırsa Hamas'ın halt yemesi. Ya yanlışlıkla ya da öyle bir gaddarlıkları var. Kendi insanlarını öldürüp bunu dünyaya işte görüyorsunuz şey falan.. Başka türlü olamaz. Çocuk ölülerini yerleştirip konuşmak kadar insanlık dışı bir şey olamaz."

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İSRAİL KATLİAM YAPIYOR! CAMİ, OKUL, HASTANE, KİLİSE...
Can Ataklı'nın savunduğu İsrail 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırılarının dozunu artırarak bir soykırıma imza atıyor!

Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi. Camileri, okullları hastaneleri ve kiliseleri hedef alan siyonistler kadın çocuk dinlemeden katlediyor.

BATI VE ABD İSRAİL'E ARKA ÇIKIYOR!
Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. İşgalcilere askeri destek sağlayan ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz gün İsrail'i ziyaret ederek, "ABD İsrail'in yanında" mesajı verdi.

BIDEN'DAN HASTANE SAVUNMASI
Siyonist İsrail'in hedef aldığı El-Ehli Baptist hastanesini İsrail'in vurmadığını savunan Biden desteğe devam edeceklerini söyledi. Biden gibi İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İsrail'e giderek siyonistlere açık destek verdi.

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