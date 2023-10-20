Can Ataklı İsrail'i aklamaya çalıştı! "Büyük ihtimalle Hamas’ın halt yemesi"

Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi. Camileri, okullları hastaneleri ve kiliseleri hedef alan siyonistler kadın çocuk dinlemeden katlediyor.
BATI VE ABD İSRAİL'E ARKA ÇIKIYOR!
Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. İşgalcilere askeri destek sağlayan ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz gün İsrail'i ziyaret ederek, "ABD İsrail'in yanında" mesajı verdi.
BIDEN'DAN HASTANE SAVUNMASI
Siyonist İsrail'in hedef aldığı El-Ehli Baptist hastanesini İsrail'in vurmadığını savunan Biden desteğe devam edeceklerini söyledi. Biden gibi İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İsrail'e giderek siyonistlere açık destek verdi.