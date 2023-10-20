İstanbul’u boğazına kadar borç batağına sokan CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan festivale 553 milyon liralık harcama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbulluya hizmet üretilmesi amacıyla hükümet tarafından gönderilen bütçeyi hizmet üretmek yerine konser e harcamaya devam ediyor.

İBB yönetimi, Cumhuriyetin 100'üncü yılını 'Demokrasi Yüzyılı' başlığı ile kutlamaya hazırlanıyor. İBB bu kapsamda İstanbul'un 39 ilçesinde 122 gün sürecek seminer ve festivallerle kutlamayı planladığı muhtelif kültürel ve sanatsal etkinlikler, muhtelif kültür ve sanat organizasyonları, bu etkinlik ve organizasyonların tanıtım ve materyal alım ihalesi açtı.

4 firma ihale dokümanı satın alırken açılan ihaleye tek istekli olarak İBB iştiraki Kültür A.Ş. teklif verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, İhaleye 597milyon 937 bin 375 TL yaklaşık maliyetle çıkılırken Kültür A.Ş. ihaleyi 553 milyon 874 bin 400 TL bedelle aldı.