Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Dr. Fadya Malhis yürekleri dağladı: Çok kötü şartlarda yaşıyoruz, salgın yayılacak

GAZZELİ DOKTOR A HABER'DE SON DURUMU YÜREKLERİ YAKAN SÖZLERLE ANLATTI

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları 13 gündür aralıksız devam ederken Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Dr. Fadya Malhis, A Haber canlı yayınında hastanedeki son durumu yürekleri yakan sözlerle anlattı.

"HEPİMİZ ŞEHİT OLACAĞIZ"

Görevlerine devam ederek şehit olacaklarını belirten Dr. Fadya Malhis, "Hiçbir şey yapmayacağız. Görevimize devam edeceğiz ve hepimiz şehit olacağız. Yapacağımız bir şey yok. Allah'a sığındık, Allah'ın rahmetini bekliyoruz." İşte yürekleri dağlayan o açıklamalar; "KATLİAM DEVAM EDİYOR"

Bu savaş terörist bir savaştır. Şimdiye kadar 3 bin 500 şehit oldu. 12 bin yaralı var. Apartmanların altında çıkarılmayanlar da çok sayıda var. Sayılarını da bilmiyoruz daha. Katliam devam ediyor. Her an bombalar devam ediyor.

EN FAZLA İHTİYAÇ NE?

Su, gıda ve tıbbi malzememiz yok. Serum, kan, tıbbi malzemeler. Her şeye ihtiyacımız var. 12 bin yaralı var. SALGIN YAYILACAK

Cenazeler artık defnedilmiyor. Yahudiler izin vermiyor. Cenazeler yerlerde duruyor hastane içerisinde. Salgın yayılacak. Anestezi olmadan ameliyat yapıyoruz. Ne kadar can kurtarabilirsek kurtarıyoruz. Gazze'de öleceğim başka bir yere gitmeyeceğim. YAHUDİLER YALAN SÖYLÜYOR

Güneyde güvenli bir yer yok. Yalan söylüyorlar. Yahudiler yalancılar. Kuzeyden güneyden saldırıyorlar.

BİZ İNSANIZ! BİZİM HUKUKUMUZ NEREDE?

Bu terörist Yahudilere dur diyorum. Artık bu savaşı durdurun. Çok kötü şartlarda yaşıyoruz. Avrupa devletleri hayvan hakları hukuklarını bağırıyorlar çağırıyorlar. Bizim hukuklarımız nerede? Biz insanız. Öte yandan Gazze'den A Haber canlı yayınına bağlanan Gazzeli gazeteci Mohammed Heji, "Ben şu anda Gazze'deyim. Her an bir bomba atılıyor. Filistinin Müslüman kalması için savaşıyoruz. Bu Hamas ile mücadele değil Filistinli varlığı ile mücadeledir. Bizi yok etmek istiyorlar. Burada gerçekten bir soykırım yaşanıyor." ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN