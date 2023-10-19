Son dakika | Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun "yabancı askerler" yalanına sert tepki: Örtbas etmeye çalışıyor



Nitekim aynı maddenin yer aldığı tezkerelere Cumhuriyet Halk Partisi parlamento grubu olarak daha önce defalarca "evet" dedi.

Buradan anlaşılan CHP yönetimi onayladıkları tezkerelerin hiçbirini ya okumadılar ya da yeni geliştirdikleri ittifak ilişkileri çerçevesinde tutum değiştirdiler.

Kılıçdaroğlu'nun her iki durumda da derinleşen bir siyasi cehalet ve yetersizlik ile hareket ettiği ortaya çıkıyor.

Kılıçdaroğlu anlaşılan yeni ittifak ilişkileri nedeniyle tutum değiştirmesine bir bahane olarak yabancı güçlerin varlığından bahsediyor.

Doğrusu, 2014 ve 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına istinaden Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki DEAŞ ve benzeri terör yapılanmalarıyla mücadele için bir koalisyon ihdas edilmiştir.

Türkiye ile 80 ülke ve NATO ile Arap Ligi'nin de aralarında bulunduğu 5 uluslararası kuruluş bu koalisyonda yer almıştır.

Koalisyona üye ülkeler de personel, malzeme, silah, araç, hava üssü, limanlar ve hava sahaları gibi alanların kullanımında iş birliği yapmaktadır. Meselenin özü budur.