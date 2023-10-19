





İSRAİL TÜM DİPLOMATLARINI TÜRKİYE'DEN ÇEKİYOR

Yaşananlar sonrasında İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı. Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.







VATANDAŞLARINA 'TÜRKİYE'YE GİTMEYİN' UYARISI YAPMIŞLARDI

İsrail Milli Güvenlik Kurulu, İsrail vatandaşlarına Türkiye ve Fas için seyahat ve konaklama uyarısında bulunmuştu. İsrail basınında yer alan habere göre; Türkiye'ye yönelik 'alarm seviyesinin' 4'e çıkarıldığı ve ülkedeki tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede bölgeyi terk etmesi istenmişti.

ABD, ARTAN GERGİNLİKLER NE DENİYLE DENİZAŞIRI ÜLKELERDEKİ VATANDAŞLARINA UYARI YAPTI



Öte yandan ABD, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarıda bulundu, daha dikkatli olmalarını tavsiye etti. Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerginlikler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle uyarıda bulunuldu. ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmaları istenilen açıklamada, turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerde tetikte olunması, yurt dışında acil bir durumda yerlerinin bulunmasını kolaylaştırmak için Akıllı Gezgin Kayıt Programı'na (STEP) kayıt olunması ve Dışişleri Bakanlığının bilgi ve uyarılarının takip edilmesi tavsiye edildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN