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Siyonist İsrail'den dikkat çeken Türkiye kararı! İsrail, Türkiye'deki tüm diplomatlarını çekme kararı aldı

Son dakika haberleri...  Gazze'de günlerdir sivilleri bombalayan İsrail'den dikkat çeken Türkiye hamlesi geldi. İsrail, güvenlik endişeleri nedeniyle büyükelçisi de dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çekme kararı aldı. Öte yandan ABD, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarıda bulundu, daha dikkatli olmalarını tavsiye etti. Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerginlikler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle uyarıda bulunuldu.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 22:07 Güncelleme 19 Ekim 2023, 22:07
Siyonist İsrail’den dikkat çeken Türkiye kararı! İsrail, Türkiye’deki tüm diplomatlarını çekme kararı aldı

Son dakika haberleri... Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İşgalciler geçtiğimiz günlerde binlerce sivilin tedavi gördüğü hastaneyi bombalamış ve en az 500 masum sivilin ölümüne yol açmıştı.

Hastane katliamı sonrasında tüm dünya İsrail'e karşı ayağa kalktı. Türkiye'de de vatandaşlar İsrail ve ABD büyükelçilik ve konsolosluklarının önüne giderek protesto gösterileri düzenledi.




İSRAİL TÜM DİPLOMATLARINI TÜRKİYE'DEN ÇEKİYOR
Yaşananlar sonrasında İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı.

Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.




VATANDAŞLARINA 'TÜRKİYE'YE GİTMEYİN' UYARISI YAPMIŞLARDI
İsrail Milli Güvenlik Kurulu, İsrail vatandaşlarına Türkiye ve Fas için seyahat ve konaklama uyarısında bulunmuştu.

İsrail basınında yer alan habere göre; Türkiye'ye yönelik 'alarm seviyesinin' 4'e çıkarıldığı ve ülkedeki tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede bölgeyi terk etmesi istenmişti.

ABD, ARTAN GERGİNLİKLER NE DENİYLE DENİZAŞIRI ÜLKELERDEKİ VATANDAŞLARINA UYARI YAPTI

Öte yandan ABD, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarıda bulundu, daha dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerginlikler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle uyarıda bulunuldu.

ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmaları istenilen açıklamada, turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerde tetikte olunması, yurt dışında acil bir durumda yerlerinin bulunmasını kolaylaştırmak için Akıllı Gezgin Kayıt Programı'na (STEP) kayıt olunması ve Dışişleri Bakanlığının bilgi ve uyarılarının takip edilmesi tavsiye edildi.

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