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Emine Erdoğan'dan Gazze paylaşımı: Gazze’de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, uluslararası toplumu Gazze konusunda somut adım atmaya davet ederek, "Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil. Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil. Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil." ifadesini kullandı. Öte yandan İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısından sağ kurtulan Filistinliler, olayda "insanların yakıldığını" söyledi. Kendisine iki şarapnel isabet ettiğini, birinin boynuna isabet ettiğini kaydeden Muhammed Hamdan, küçük bir kız çocuğunu da kafasına camlar düşmüş halde gördüğünü anlattı.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 15:16 Güncelleme 18 Ekim 2023, 16:07
Emine Erdoğan’dan Gazze paylaşımı: Gazze’de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, uluslararası toplumu Gazze konusunda somut adım atmaya davet ederek, "Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil. Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil. Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça yaptığı açıklamada, 10 Ocak 2009'da lider eşleri ile "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"nda bir araya geldiklerini, hayattan koparılan masumlar için dünyaya çağrıda bulunduklarını hatırlattı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"O günlerde de Gazze'de keder ve gözyaşı hakimdi, acılar içinde büyük bir insanlık dramına şahitlik ediyorduk. Türkiye olarak, zalimin karşısında durup dünyaya 'Barış' diye haykırıyorduk. Yine aynı yerdeyiz. Bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum; Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil. Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil. Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil."

Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye'nin, Gazze halkına yardım eli uzatmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, "Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ediyor, daha fazla kan dökülmemesini umut ediyorum." ifadesini kullandı.

"GAZZE'DE BÜTÜN BİR İNSANLIĞIN VİCDANI VE MERHAMETİ ÖLÜYOR"
Emine Erdoğan paylaşımında, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları ve insani drama ilişkin görüntüler ile 10 Ocak 2009'da İstanbul'da düzenlenen "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmadan bir bölüme de yer verdi.

Söz konusu konuşmada Emine Erdoğan, Gazze'de bir süredir büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, ambargo nedeniyle teker teker ölümlerin yerini toplu ölümlerin aldığını kaydetti. Emine Erdoğan, "Sivil ve masum insanların üzerine bu kez fosfor bombaları yağdırılıyor. Gazze'de ölen sadece masum siviller, sadece masum kadınlar ve çocuklar değil. Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan: Gazze'de insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor

Emine Erdoğan'ın paylaştığı video, "Savaşın kazananı olmaz, adil bir barışın ise kaybedeni olmaz." sözleriyle sona erdi.

BÖLGE ÜLKELERİNİN LİDER EŞLERİ İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELMİŞTİ
Emine Erdoğan, eşi Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu 10 Ocak 2009'da İstanbul'daki "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"na öncülük etmişti. Bölge ülkelerden çok sayıda lider eşinin katıldığı toplantı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının arttığı ve iki haftada yaklaşık 800 kişinin yaşamını yitirdiği dönemde düzenlenmişti.

Toplantıda Emine Erdoğan, "Gazze'ye Destek İçin İstanbul Çağrısı" metnini kürsüden okumuştu. Metin, lider eşlerinin oybirliğiyle kabul edilmişti.

Emine Erdoğan, metni okurken duygusal anlar yaşamış, gözleri dolmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısından sağ kurtulan Filistinliler, olayda "insanların yakıldığını" söyledi.

Günlerdir bölgeyi bombardıman altında tutan İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik hava saldırısında, hastaların yanı sıra "güvenli bölge" olduğunu düşünerek, hastane ve çevresine sığınanlardan en az 500 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırı sonrasında hastane ve çevresinde "acı dolu" manzaralar görüntülendi. Enkaz, toz, toprak arasında yakınlarını arayan insanlar, onlara ait olduğuna dair bir emare bulmaya çalışıyor; çaresizlik ve endişe içinde sağa sola koşturuyordu.

SALDIRILARDAN KAÇMAK İÇİN HASTANEYE SIĞINMIŞLARDI
Saldırıdan yaralı kurtulanlardan 20 yaşındaki Kerim el-Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in günlerdir tüm mahalleleri yerle bir eden şiddetli hava saldırılarının ardından ailesiyle Er-Rimal Mahallesinden çıkarak El-Ehli Baptist Hastanesine gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Dün gece yaşadıklarına ilişkin "Hastanenin avlusunda idik, gökyüzünden yanan balonların ardından da füzelerin düştüğünü gördük. Yangın vardı, insanlar yanıyordu. Ağaçlar yanıp insanların üzerine düşüyordu." dedi.

Baltacı, kendisinin aldığı yara sonrası bilincini kaybettiğini ve gözlerini hastanede açtığını aktardı.

Filistinli genç, İsrail'in her şeyi hedef alan aralıksız saldırıları nedeniyle Gazze'de güvenli bir yer olmadığını vurguladı.

"TÜM KATLİAMLARI AŞAN BİR EYLEM"
Flistinli 71 yaşındaki Azzam Hamdan ise olanları, "Başımıza gelen, tüm katliamları; Nazizm'i aşan barbarca bir eylem." sözleriyle ifade etti.

Dün geceki saldırı sonrası yaralanan ve şu anda tedavi gören Hamdan, saldırı anında yaşadığı şoku şöyle anlattı:

"Güvenli şekilde oturuyorduk. Bir anda ortamıza füze düştü. Yara aldım, hiçbir şey göremez oldum. Eşim bilincini kaybetti, ona yardım edemiyordum. İnsanlar parçalandı, cesetler yandı."

"ÇOCUKLAR BAHÇEDE OYNUYORDU"
Saldırıda yaralanan Muhammed Hamdan ise hastane olması nedeniyle bölgeye saldırı beklemediklerini söyledi.

Hamdan, "Bizim başımıza ilk kez geldi. Savaşın başladığı günden beri dün ilk defa aileler, insanlar, bebekler, yaşlılar ve küçük çocuklar tümüyle gitti." dedi.

Kendisine iki şarapnel isabet ettiğini, birinin boynuna isabet ettiğini kaydeden Hamdan, küçük bir kız çocuğunu da kafasına camlar düşmüş halde gördüğünü anlattı.

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Hamdan, "Bahçede oyun oynayan çocuklar, oyuncaklarla oynayanlar, havaya fırlayıp düştüler. Ben onları kendi ellerimle kaldırdım ve dışarı çıkardım. Onları ben kaldırıp dışarı çıkardım." diye konuştu.

"GÜVENLİ BİR YER ARAYAN İNSANLARIN OLDUĞU YERDİ"
Filistinli bir doktor ise El-Ehli Bapsit Hastanesinin, hastalara hizmet ettiğini ve insanlık için barış mesajı taşıdığını ifade etti.

Buranın İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasındaki bombardımandan kaçan binlerce insana sığınma yeri olduğunu, güvenli sığınma yeri arayarak bölgeye gelen yaklaşık 3 bin insanı barındırdığını kaydeden Filistinli doktor, "Ancak maalesef hain eller, bütün sınırları ve mantığı aşarak masumları, çocukları ve kadınları hedef aldı." şeklinde konuştu.

Hastanenin yıllardır halka hizmet verdiğine dikkati çeken ve tesiste "aranan kimsenin" olmadığını söyleyen Filistinli doktor, şöyle devam etti:

"Bu suça, dünyadaki tüm özgürler ve duyarlı insanların karşı çıkması gerekiyor. Hedef alınan bu çocukları görsün, kadınları görsün. Bu, dünyaya duyurulması gereken bir mesajdır. Bu mesajın duyarlı her bir kişiye ulaşması gerekiyor. Ulaşsın ki dün katliamın yaşandığı bu mekanla ilgili görüşünü ortaya koysun. O katliam dünyanın ve tüm duyarlı özgür insanların tepkisini aldı."

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