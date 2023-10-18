Emine Erdoğan’dan Gazze paylaşımı: Gazze’de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, uluslararası toplumu Gazze konusunda somut adım atmaya davet ederek, "Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil. Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil. Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça yaptığı açıklamada, 10 Ocak 2009'da lider eşleri ile "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"nda bir araya geldiklerini, hayattan koparılan masumlar için dünyaya çağrıda bulunduklarını hatırlattı.

"Gazze'de ölen sadece masum siviller, sadece masum kadınlar ve çocuklar değil, Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor!"



2009'da İstanbul'da lider eşleri ile "Filistin'de Barış için Kadınlar Toplantısı"nda bir araya gelerek, hayattan koparılan masumlar için… pic.twitter.com/6t7cxjYtSg — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 18, 2023

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"O günlerde de Gazze'de keder ve gözyaşı hakimdi, acılar içinde büyük bir insanlık dramına şahitlik ediyorduk. Türkiye olarak, zalimin karşısında durup dünyaya 'Barış' diye haykırıyorduk. Yine aynı yerdeyiz. Bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum; Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil. Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil. Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil."

Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye'nin, Gazze halkına yardım eli uzatmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, "Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ediyor, daha fazla kan dökülmemesini umut ediyorum." ifadesini kullandı.