Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistanlı ve Kuveytli mevkidaşlarıyla görüştü! Türkiye’den Gazze’de garantörlük açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah el-Cabir es-Sabah ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformunda, Fidan'ın Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki görüşmelerine ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Paylaşıma göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile görüştü.

Fidan, Kuveytli mevkidaşı Sabah ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

BÖLGEDEKİ MÜSLÜMAN ÜLKELER FİLİSTİN HALKININ BEKASINI TEMİNAT ALTINA ALMALI

Görüşmeler sonrası önemli açıklamalarda bulunan Fidan, Türkiye'nin garantörlük önerisi hakkında "Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının bekasını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli" dedi.

"BU KISIR DÖNGÜYÜ KIRMAK ZORUNDAYIZ"

İsrail ve diğer ülkelerin, Filistinlilerle barışı ertelemenin bir bedeli olacağını anlaması gerektiğinin altını çizen Fidan, "İsrail'in zulmettiği, bizlerden ağır eleştiri aldığı ve başka bir gaddarlık yaparak dünyaya bunu unutturduğu kısır döngüyü kırmak zorundayız. Onlar bu modele alışkın." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müslüman dünyası, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti hayat bulana kadar, cesur kararlar almalı ve kararlılıkla onları kademeli şekilde uygulamalı."

Fidan, toplantı bildirisine "İşgalci güç İsrail'in insanlığa karşı suçlarını durdurmak için bütün üye ülkeleri, uygulanabilir ve etkili diplomatik, legal ve zorlayıcı tedbirleri almaya teşvik eder." paragrafının eklenmesini teklif etti.