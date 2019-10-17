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  • 17.10.2019 15:13
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 15:23

'de terör örgütü /'ya destek eylemi

'in başkenti 'de bir grup, terör örgütü /'ya destek amacıyla eylem düzenledi. Terör örgütü YPG/PKK'ya ait paçavraları taşıyan grup, Türkiye karşıtı çeşitli dövizler ve pankartlar açarak Başkan Erdoğan'ı hedef alan sloganlar attı.

Türkiye'nin Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti.

Terör örgütü /'ya ait paçavraları taşıyan grup, Türkiye karşıtı çeşitli dövizler ve pankartlar açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sloganlar attı.

Sloganlarında ABD Başkanı 'ı da hedef alan grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

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