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AK Parti ve MHP'den yerel seçim hazırlığı! Sözünü tutan listede yer bulacak!

Genel seçimlerde elde edilen başarının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları başladı.AK Parti, kongre sonrası tüm çalışmalarını yerel seçimlere göre ele alıyor. MHP ile yürütülen çalışmada doğru aday için hassas çalışma yürütüldü. Buna göre, mevcut belediye başkanlarında, vaat ettiği icraatı yerine getiren isimlere öncelik verilecek

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 08:43 Güncelleme 17 Ekim 2023, 09:36
AK Parti ve MHP’den yerel seçim hazırlığı! Sözünü tutan listede yer bulacak!

AK Parti'de 14-28 Mayıs seçimlerinin yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçim sonuçlarıyla birlikte kurmaylarına yerel seçim hazırlıklarına başlamaları talimatını verdi.

Başkan Erdoğan, yerel seçimlerin startını 15 Mayıs'ta verdi. 14 Mayıs'ın ertesi günü yapılan MYK toplantısının da ana gündem maddesi yerel seçimlerdi. Seçimlerden sonra 52 il başkanı ve 400 ün üzerinde ilçe başkanı değiştirildi. Geçtiğimiz hafta parti vitrinini yenileyen AK Parti'nin hedefi 31 Mart seçimleri.

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AK Parti 4'ncü olağanüstü kongresi ile de MKYK'sında yüzde 65'lik değişim ile kadrosunu yeniledi. Yeni MKYK'nın da ilk görevi yerel seçimlere hazırlık oldu.

İSİM ANKETLERİ KASIMDA BAŞLAYACAK
AK Parti henüz isim bazlı anket yaptırmadı. Başkan adayı için isim bazlı anketler Kasım'da başlayacak. Parti tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir için ortaya atılan isimlerle ilgili herhangi bir anket yapılmadı. İlk etapta vatandaşa açık uçlu anket yapılacak ve seçmenin kimi istediği sorulacak.

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MHP İLE KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK
MHP ile birlikte 81 il ve ilçede tüm belediyeler üzerinde kapsamlı bir çalışma yürütülecek. Bu kapsamda MHP lideri Bahçeli'nin deyimiyle "koçbaşları" belirlenecek.



Heyette AK Parti'den Efkan Ala, Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Ziya Yılmaz, MHP'den Sadir Durmaz, Feti Yıldız ve Levent Bülbül yer alıyor. Heyetin bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

KAZANACAK ADAYLAR BELİRLENECEK
Her iki partinin heyeti bir araya gelmeden önce çalışmalarını tamamladı. Kazanacak ve doğru adayların seçilmesi için hassas bir çalışma yürütüldü.

Mevcut yönetimlerin çalışmaları değerlendirildi. Belediye başkanlarının performansları incelendi. Verilen sözlerin yüzde kaçının hayata geçirildiği analiz edildi. Belediye başkan adayı kriterleri belirlendi.

LİSTEYE SON ŞEKLİ LİDERLER VERECEK
Sabah'ta yer alan habere göre; heyetlerin ilk görüşmesinde genel ilkeler ve prensipler ele alınacak. Partiler arasında işbirliği seçenekleri ve başta muhalefetin yönetimindeki 11 büyükşehir ile birlikte tüm büyükşehirler olmak üzere il bazlı değerlendirmeler yapılacak.

Ortak heyetin çalışmasına ilişkin Başkan Erdoğan ve Bahçeli düzenli olarak bilgilendirilecek ve çalışma onların talimatları doğrultusunda ilerleyecek. Çalışmanın içeriğine ilişkin ve belediye başkan adaylarının listesinin nihai kararını Erdoğan ve Bahçeli verecek.

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ÖNCELİKLİ SORUNLAR ULAŞIM VE DEPREM
İstanbul'da AK Parti seçim kampanyaları kapsamında öncelik ulaşım ve deprem olacak. 2019 seçim vaatlerinde muhalefetin vaatlerini yerine getirmediği anlatılacak.

Mültecilerin kontrol altında tutulması, geri dönüş projelerini makro politikalarının hızlandırılması ve ekonomi de kampanyada yer alacak. Ankara'da benzer sorunların ön plana çıktığı öğrenildi.

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