İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 56 ilde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı operasyon: Çetelere nefes aldırmayacağız

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun, halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" dedi.