Başkan Erdoğan’dan MYK’ya yerel seçimler için aday talimatı: Halkın adamını seçin

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olağanüstü kongrenin ardından önceki gün yeni MYK'sını ilk kez topladı.
Başkan Erdoğan, yerel seçim çalışmalarında adayların doğru belirlenmesi konusunda talimat vererek, "Bundan sonra bütün gücümüzle yerel seçimlere gidiyoruz. Doğru adaylar, yük olan adaylar değil, yük alan adaylar belirleyin. Doğru adayları tespit edin. Onun adamı bunun adamı değil de halkın adamını seçin" dedi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ana gündemi yerel seçimler oldu.