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Başkan Erdoğan'dan MYK'ya yerel seçimler için aday talimatı: Halkın adamını seçin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün AK Parti MYK toplantısına liderlik eden Başkan Erdoğan adayların doğru belirlenmesi konusunda kurmaylarına talimat vererek, "Yük olan adaylar değil, yük alan adaylar belirleyin. Onun adamı bunun adamı değil halkın adamını seçin." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 09:30 Güncelleme 14 Ekim 2023, 09:38
Başkan Erdoğan’dan MYK’ya yerel seçimler için aday talimatı: Halkın adamını seçin

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, olağanüstü kongrenin ardından önceki gün yeni MYK'sını ilk kez topladı.

Başkan Erdoğan, yerel seçim çalışmalarında adayların doğru belirlenmesi konusunda talimat vererek, "Bundan sonra bütün gücümüzle yerel seçimlere gidiyoruz. Doğru adaylar, yük olan adaylar değil, yük alan adaylar belirleyin. Doğru adayları tespit edin. Onun adamı bunun adamı değil de halkın adamını seçin" dedi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ana gündemi yerel seçimler oldu.

SINAVI BAŞARIYLA VERDİK
MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12'nci kalkınma planı sunumu gerçekleştirdi.

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Erdoğan, MYK üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi. Sabah'taki habere göre kongrenin Türkiye'ye örnek olacak şekilde gerçekleştiğini belirten Erdoğan, "Bu demokrasi sınavını alnımızın akıyla verdik" diye konuştu.

28 Mayıs seçimlerinin ardından yerel seçim çalışmalarına başlandığını belirten Erdoğan, doğru aday tespiti için kurmaylarını uyardı.

Doğru aday seçimi ile ilgili ilkeler belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan'ın adaylar için "Bölgede sevilen, bölgeyi iyi bilen isimler olsun" dediği öğrenildi.

DOĞRU ADAYLAR VURGUSU
Daha çok sahada olunması ve seçim çalışmalarının hızlanması gerektiğini belirten Erdoğan'ın "Bundan sonra bütün gücümüzle yerel seçimlere gidiyoruz. Doğru adaylar, yük olan adaylar değil, yük alan adaylar belirleyin" diyerek kurmaylarının sahayı boş bırakmamasını istedi.

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