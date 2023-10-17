REUTERS İSRAİL'İN ADINI ANMADAN ARKADAŞINI ANDI Olayın ardından sosyal medya hesabından hayatını kaybeden ekip arkadaşları için mesaj yayınlayan Reuters saldırıyı gerçekleştiren işgalci İsrail'in adını dahi geçirmedi.

Galloni, 13 Ekim'de Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmeleri takip eden gazetecilere yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni, kameraman İssam Abdullah 'ın, Lübnan-İsrail sınırında gazetecilere yönelik saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili, "Soruşturma başlattıklarını söyleyen İsrailli yetkililere, yaşananlarla ilgili hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütme çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

13 Ekim'deki olayın üstünden günler geçmesinin ardından Reuters 'tan bir açıklama daha geldi.

Abdullah'ın hayatını kaybettiği saldırıda farklı medya kuruluşlarından gazetecilerin de yaralandığını belirten Galloni, "Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadelerine göre İssam'ı öldüren top atışı, İsrail'den geldi. Haber merkezimiz neler yaşandığının ayrıntılarını aktarıyor. Soruşturma başlattıklarını söyleyen İsrailli yetkililere, yaşananlarla ilgili hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütme çağrımı yineliyorum." diye konuştu.

Açık delillerin ve açıklamaların olduğu bir soruşturma isteğini yineleyen Galloni, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) çatışmalardaki angajman şartlarıyla ilgili de açıklık talebinin altını çizdi.