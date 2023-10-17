Lübnan'a da seslenen Galloni, "Saldırıya ilişkin delilleri topladığını söyleyen Lübnan'a ve bilgi sahibi tüm kurumlara da bunları sunması çağrısı yapıyorum. Çatışmanın tüm taraflarını bölgede çalışan gazetecilere saygı duymaya ve gazetecilerin güvenliği için birlikte çalışmaya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.
Galloni, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yapmasının önemli olduğunu vurguladı.
3 ULUSLARARASI MEDYA KURUMUNDAN 5 GAZETECİ YARALANMIŞTI
Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde 13 Ekim'de yaşanan saldırıda bir gazetecinin öldüğünü, 5 gazetecinin de yaralandığını duyurmuştu.
Reuters ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden gazetecinin kameramanları Abdullah olduğunu belirtmişti. Açıklamada, 2 Reuters muhabirinin de saldırıda yaralandığı kaydedilmişti.
Saldırıda yaralanan diğer gazetecilerin Katar merkezli Al Jazeera televizyonu muhabirleri ile Fransa merkezli AFP muhabirleri olduğu öğrenilmişti.