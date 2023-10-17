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Reuters'tan ekip arkadaşlarını vuran İşgalci İsrail'e cılız ses: Şeffaf bir soruşturma yürütün

Filistin'e saldıran işgalci İsrail geçtiğimiz günlerde Lübnan sınırında yaptığı atışlarda Reuters'ın yayın aracını da da vuruldu. Bombalama sonucu Reuters'ın kameramanı hayatını kaybederken İngiliz yayın kuruluşu bir skandala imza attı. Reuters hayatını kaybeden ekip arkadaşları için mesaj yayınlarken saldırıyı gerçekleştiren işgalci İsrail'in adını dahi geçirmedi. Bugün bir açıklama yapan Reuters'ın Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni, "İsrailli yetkililere, yaşananlarla ilgili hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütme çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 16:58 Güncelleme 17 Ekim 2023, 17:33
Reuters’tan ekip arkadaşlarını vuran İşgalci İsrail’e cılız ses: Şeffaf bir soruşturma yürütün

Gazze'de katliam yapan İşgalci İsrail Lübnan sınırına gerçekleştirdiği topçu atışlarında İngiliz yayın kuruluşu Reuters'ın yayın aracını da vurdu.

Yapılan bombalamada Issam Abdullah isimli kameraman hayatını kaybetti.

REUTERS İSRAİL'İN ADINI ANMADAN ARKADAŞINI ANDI
Olayın ardından sosyal medya hesabından hayatını kaybeden ekip arkadaşları için mesaj yayınlayan Reuters saldırıyı gerçekleştiren işgalci İsrail'in adını dahi geçirmedi.

13 Ekim'deki olayın üstünden günler geçmesinin ardından Reuters'tan bir açıklama daha geldi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni, kameraman İssam Abdullah'ın, Lübnan-İsrail sınırında gazetecilere yönelik saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili, "Soruşturma başlattıklarını söyleyen İsrailli yetkililere, yaşananlarla ilgili hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütme çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

Galloni, 13 Ekim'de Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmeleri takip eden gazetecilere yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Abdullah'ın hayatını kaybettiği saldırıda farklı medya kuruluşlarından gazetecilerin de yaralandığını belirten Galloni, "Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadelerine göre İssam'ı öldüren top atışı, İsrail'den geldi. Haber merkezimiz neler yaşandığının ayrıntılarını aktarıyor. Soruşturma başlattıklarını söyleyen İsrailli yetkililere, yaşananlarla ilgili hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütme çağrımı yineliyorum." diye konuştu.

Açık delillerin ve açıklamaların olduğu bir soruşturma isteğini yineleyen Galloni, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) çatışmalardaki angajman şartlarıyla ilgili de açıklık talebinin altını çizdi.

Lübnan'a da seslenen Galloni, "Saldırıya ilişkin delilleri topladığını söyleyen Lübnan'a ve bilgi sahibi tüm kurumlara da bunları sunması çağrısı yapıyorum. Çatışmanın tüm taraflarını bölgede çalışan gazetecilere saygı duymaya ve gazetecilerin güvenliği için birlikte çalışmaya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

Galloni, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

3 ULUSLARARASI MEDYA KURUMUNDAN 5 GAZETECİ YARALANMIŞTI
Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde 13 Ekim'de yaşanan saldırıda bir gazetecinin öldüğünü, 5 gazetecinin de yaralandığını duyurmuştu.

Reuters ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden gazetecinin kameramanları Abdullah olduğunu belirtmişti. Açıklamada, 2 Reuters muhabirinin de saldırıda yaralandığı kaydedilmişti.

Saldırıda yaralanan diğer gazetecilerin Katar merkezli Al Jazeera televizyonu muhabirleri ile Fransa merkezli AFP muhabirleri olduğu öğrenilmişti.

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