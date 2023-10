Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri: Orta Doğu Türkiye’yi örnek alsa savaşlar olmazdı

Umarım temelli olarak Türkiye'ye dönerler. İsrail-Filistin arasındaki savaş konusunda ise, tek temennim bir an evvel bu savaşın durması. Hepimiz Allah'a inanıyoruz, insan olarak hepimiz bu fani dünyada kardeşiz. Hepimiz misafiriz, önemli olan insan kardeşimizi sevmektir. Bunu uygularsak zaten savaşlar olmaz. Ama bölgede ortayı karıştırmak isteyenler var. Bu savaşın durması için tüm ülkelerin siyasi yöneticilerine görev düşüyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız, savaşın durması için mücadele ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında da savaşın durması için büyük çaba sarf etti. Ortadoğu kaynıyor, bir ateş alevine dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ateşin sönmesi için büyük çaba sarf ediyor. Dua ediyorum ki diğer ülkelerin yöneticileri de bu ateşin sönmesi için su döksünler. Benzinle ateşin üstüne gitmek felaket getirir. Kudüs üç semavi din için kutsal bir yer. Hepimizin Allah'ı bir. Kutsal Kitabımız "Düşmanını bile kendin gibi sev ve onun için dua et" diyor. Sina Dağı'nda Allah'ın, Peygamber Musa'ya verdiği on emirden birinde 'Öldürmeyeceksin' diyor. Öldürmek en büyük günah. Dua ve temennim Ortadoğu'daki bu ateşin sönmesi ve ölümlerin bitmesi." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN