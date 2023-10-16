Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri: Orta Doğu Türkiye’yi örnek alsa savaşlar olmazdı

BİZİ RÜYAMIZA KAVUŞTURDU

Çetin, "Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi 8 Ekim'de açıldı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk bu... İstanbul'da 1844 yılında Tarlabaşı'nda inşa edilen Meryem Ana Kilisemizden 179 yıl sonra ikinci kilisemize kavuştuk. Bizim için çok büyük bir mutluluk. 20 sene önce böyle bir kilisenin açılacağını rüyamızda görseydik inanmazdık. Bu bizim için büyük bir hayaldi. Önce Allah'ın büyük lütfu sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle kilisemiz açıldı. Cumhurbaşkanımız ile 2010'da ilk görüşmemizi gerçekleştirdiğimizde kilise konusunda bize yardımcı olmasını istemiştik. Cumhurbaşkanımız da daha ilk günden büyük bir samimiyetle bu isteğimize yaklaştı. Biz cemaat olarak kendisine inandık, samimiyetine güvendik. Bizi hiç yanıltmadı. Düşünebiliyor musunuz; Türkiye'de 25-30 bin arası bir nüfusa sahip cemaatin kilisesinin temel atma törenine 85 milyonu temsil eden, ülkenin en yüksek makamındaki yönetici geliyor. Bu bile bizim için büyük bir onurdur. Sadece Türkiye'deki Süryanileri değil diasporadaki Süryanileri de onurlandırdı. Bizim için tarihi bir olay. Kilisemizin 2 bin senelik tarihi var. Tarihimizde başka coğrafyada da bir Hristiyan kral ya da kraliçenin temel atmasını ya da açılışını yaptığını duymadım. 8 Ekim'de kilisemizin açılışına dünyanın dört yanından dini temsilciler geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrif etmesi cemaatimizi çok mutlu etti. Kilisemiz yapılana kadar diğer cemaatlerin kiliselerini kullanıyorduk ve halen de kullanıyoruz. Şükürler olsun artık kendimize ait bir kilisemiz daha oldu. Devlet Baba azınlıklar için görevini tam olarak yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi rüyamıza kavuşturdu, milyonlarca cemaatimizin hayır duasını aldı." şeklinde konuştu.