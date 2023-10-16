Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri: Orta Doğu Türkiye’yi örnek alsa savaşlar olmazdı

Süryaniler olarak biz bunu gözlerimizle görüyoruz, sevgiyi hissediyoruz. Keşke Türkiye'yi Ortadoğu'daki ülkeler örnek alsa. 21 senedir büyük bir özgürlük yaşıyoruz. Keşke bir asır önce bu topraklarda şimdiki özgürlükler olsaydı, o zaman belki bu kadar göçler yaşanmazdı ve ülkemiz çok daha güçlü olurdu. Göç eden Süryani ailelere "Geri dönün" diye hep çağrıda bulunuyorum. Ama şunu da söyleyeyim, yurt dışına yerleşmiş olan cemaat üyelerimiz yazları geliyorlar. Onlar rüyalarında bile Türkiye'yi görüyor.
Umarım temelli olarak Türkiye'ye dönerler. İsrail-Filistin arasındaki savaş konusunda ise, tek temennim bir an evvel bu savaşın durması. Hepimiz Allah'a inanıyoruz, insan olarak hepimiz bu fani dünyada kardeşiz. Hepimiz misafiriz, önemli olan insan kardeşimizi sevmektir. Bunu uygularsak zaten savaşlar olmaz. Ama bölgede ortayı karıştırmak isteyenler var. Bu savaşın durması için tüm ülkelerin siyasi yöneticilerine görev düşüyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız, savaşın durması için mücadele ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında da savaşın durması için büyük çaba sarf etti. Ortadoğu kaynıyor, bir ateş alevine dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ateşin sönmesi için büyük çaba sarf ediyor. Dua ediyorum ki diğer ülkelerin yöneticileri de bu ateşin sönmesi için su döksünler. Benzinle ateşin üstüne gitmek felaket getirir. Kudüs üç semavi din için kutsal bir yer. Hepimizin Allah'ı bir. Kutsal Kitabımız "Düşmanını bile kendin gibi sev ve onun için dua et" diyor. Sina Dağı'nda Allah'ın, Peygamber Musa'ya verdiği on emirden birinde 'Öldürmeyeceksin' diyor. Öldürmek en büyük günah. Dua ve temennim Ortadoğu'daki bu ateşin sönmesi ve ölümlerin bitmesi." ifadelerini kullandı.