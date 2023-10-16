İYİ Parti ve CHP arasında "Masonluk" kavgası! Ümit Özlale Tunç Soyer'i işaret etti: Üye olan o

Hakkında son günlerde ortaya atılan mason olduğuna ilişkin iddiaları değerlendiren Özlale, gazetecilerin, 'Mason musunuz?' sorusuna yanıt verdi.

Özlale "Ben bir mason derneğine üye değilim. Tunç bey üye. Üye olmakta da olmamakta da herhangi bir yanlış yok. Ama ben değilim. Benim üye olduğum iki üç tane dernek var. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne üyeyim, Mübadele Derneği'nin üyesiyim ve ODTÜ mezunlar ve İzmir Fen Lisesi Mezunlar Derneği üyesiyim… Bu kadar. Yani benim onun dışında bir dernek üyeliğim yok. Olanı da suçlamam. Benim öyle bir üyeliğim yok. Benim bütün üyeliklerimi e-devlet üzerinden görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.