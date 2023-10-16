İYİ Parti ve CHP arasında "Masonluk" kavgası! Ümit Özlale Tunç Soyer'i işaret etti: Üye olan o

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerin ardından "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık şekilde hedef alırken "81 ilde aday çıkaracağız" sözleriyle CHP ile ittifakın bittiğini ilan etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerin ardından "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık şekilde hedef alırken "81 ilde aday çıkaracağız" sözleriyle CHP ile ittifakın bittiğini ilan etti.
AKŞENER ADAYLARINI TEK TEK AÇIKLIYOR
İzmir'de CHP'li Tunç Soyer'in karşısına Ümit Özlale'yi aday çıkaran Akşener, Eskişehir için Melih Aydın'ın Safranbolu için Hakan Peker'in Kahramanmaraş için ise Mesut Dedeoğlu'nun adaylığını duyurdu.
"ÖZLALE MASON" İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Akşener'in İzmir için açıkladığı Ümit Özlale'nin "Mason" olduğu iddiaları gündeme gelirken Özlale'den flaş bir çıkış geldi.
SOYER'İ İŞARET ETTİ: MASON OLAN O
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e ilişkin çok konuşulacak yeni bir iddia daha geldi.
Hakkında son günlerde ortaya atılan mason olduğuna ilişkin iddiaları değerlendiren Özlale, gazetecilerin, 'Mason musunuz?' sorusuna yanıt verdi.
Özlale "Ben bir mason derneğine üye değilim. Tunç bey üye. Üye olmakta da olmamakta da herhangi bir yanlış yok. Ama ben değilim. Benim üye olduğum iki üç tane dernek var. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne üyeyim, Mübadele Derneği'nin üyesiyim ve ODTÜ mezunlar ve İzmir Fen Lisesi Mezunlar Derneği üyesiyim… Bu kadar. Yani benim onun dışında bir dernek üyeliğim yok. Olanı da suçlamam. Benim öyle bir üyeliğim yok. Benim bütün üyeliklerimi e-devlet üzerinden görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.