İşgalci İsrail ordusuna McDonald’s’tan sonra bir destek de Carrefour ve Burger King’ten geldi

İşgalci İsrail askeri, Gazze'de binlerce Filistinli çocuğu öldürürken bölgedeki yoğun çatışmalar tüm hızıyla sürüyor.
İşgalci İsrail askeri, Gazze'de binlerce Filistinli çocuğu öldürürken bölgedeki yoğun çatışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Kara harekatına hazırlanan işgalci İsrail, hiçbir savaş kuralı tanımadan acımasızca bölgedeki sivilleri havadan yaptığı saldırılarla öldürüyor.
İŞGAL ORDUSUNA CARREFOUR DESTEĞİ
Bölgeye su ve elektrik vermeyen İsrail, binlerce Filistinliyi aç ve susuz bıraktı.
Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı" operasyonunu bahane ederek Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Carrefour işgal ordusuna destek için yardım paketleri hazırladı.
"BU DAHA BAŞLANGIÇ..."
Carrefour İsrael adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Carrefour ekibinin binlerce kişisel sevkiyatı bağışladı ve bu daha başlangıç... Carrefour askerleri ve IDF askerleri özel paket hazırlamaya gönüllü olan iyi vatandaşlarla birlikte milli gayrette yer almaktan gurur duyuyorlar." ifadelerine yer verildi.
Olayın sosyal medyada yayılması sonrasında çok sayıda kullanıcı Carrefour için boykot kararı alırken firmaya tepki gösterdi.
BURGER KING'TEN DE İŞGALCİLERE DESTEK
Öte yandan İşgalci İsrail ordusuna bir başka destek Burger King'ten geldi.
Fast food şirketi, İsrail askerilerine yemek desteği sağladı.
"BİNLERCE YEMEK BAĞIŞI İÇİN ÇALŞIYORUZ"
Burger King'in İsrail şubesi sosyal medya hesabından yapıtğı paylaşımda, "Ulusu güçlendirmek için çıktık. Ekiplerimiz, kahramanlarımıza binlerce yemek bağışına devam etmek için gayretle çalışıyor. Burger King kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu" ifadelerine yer verdi .
Diğer bir videolu paylaşımında ise işgalci İsrail ordusu için hazırlanan hamburgerlerin hazırlanışı gösterildi. Söz konusu videonun paylaşımında ise kalp emojisi koyularak "Sana doğru yolda" başlığı kullanıldı.
MC DONALD'S DA DESTEK VERMİŞTİ
Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden olan McDonald's'ın İsrail şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurmuştu.
"HER GÜN YAKLAŞIK 4 BİN ÖĞÜN BAĞIŞTA BULUNACAĞIZ"
McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" ifadeleri kullanıldı.