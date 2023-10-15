İşgalci İsrail ordusuna McDonald’s’tan sonra bir destek de Carrefour ve Burger King’ten geldi

"BİNLERCE YEMEK BAĞIŞI İÇİN ÇALŞIYORUZ" Burger King 'in İsrail şubesi sosyal medya hesabından yapıtğı paylaşımda, "Ulusu güçlendirmek için çıktık. Ekiplerimiz, kahramanlarımıza binlerce yemek bağışına devam etmek için gayretle çalışıyor. Burger King kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu" ifadelerine yer verdi .





Diğer bir videolu paylaşımında ise işgalci İsrail ordusu için hazırlanan hamburgerlerin hazırlanışı gösterildi. Söz konusu videonun paylaşımında ise kalp emojisi koyularak "Sana doğru yolda" başlığı kullanıldı.

MC DONALD'S DA DESTEK VERMİŞTİ

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden olan McDonald's'ın İsrail şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurmuştu.