Son dakika: İstanbul’da yine metrobüs arızası! Vatandaşlardan tepki yağdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte megakentteki ulaşım sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı.

İstanbullu her gün ya metrobüs arızasıyla ya da İETT kazasıyla savaşmaya mahkum oldu. Buna en taze örnek Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün arızalanmasıyla geldi.