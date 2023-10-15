Son dakika: İstanbul’da yine metrobüs arızası! Vatandaşlardan tepki yağdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte megakentteki ulaşım sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı.
İstanbullu her gün ya metrobüs arızasıyla ya da İETT kazasıyla savaşmaya mahkum oldu. Buna en taze örnek Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün arızalanmasıyla geldi.
Zincirlikuyu yönüne giden bir metrobüs, Bahçelievler Ömür Durağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.
Durağın çıkış yolunda arızalanan araç nedeniyle seferler tek yönde yapılmaya başlandı. Bu sırada bekleyen metrobüslerdeki yolcular araçlardan indirildi. Arıza nedeniyle durakta yolcu ve araç yoğunluğu oluştu.
Durakta görevli belediye ekipleri, araç geçişlerini kontrollü olarak sağlayarak yolcuları uygun metrobüslere yönlendirdi.
Arızalanan metrobüs yaklaşık 20 dakika sonra yoldan kaldırıldı.