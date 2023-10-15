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Son dakika: İstanbul'da yine metrobüs arızası! Vatandaşlardan tepki yağdı

Son dakika haberleri... İBB yönetimine İstanbul'un en büyük sorunu olan ulaşımı çözeceğini vaadederek gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu, vatandaşı 4 senedir canından bezdirdi. İstanbullu her gün ya bir İETT kazasına yada bir metrobüs arızasına şahit olmaya başladı. Rutine binen skandallar silsilesi bu hafta sonunu da es geçmedi. Hafta sonunu dışarda geçirmek isteyen vatandaşlar, Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün arızalanması nedeniyle mağduriyet yaşadı.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 16:56 Güncelleme 15 Ekim 2023, 17:04
Son dakika: İstanbul’da yine metrobüs arızası! Vatandaşlardan tepki yağdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte megakentteki ulaşım sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı.

Bahçelievler'de bozulan metrobüs nedeniyle seferler aksadı

İstanbullu her gün ya metrobüs arızasıyla ya da İETT kazasıyla savaşmaya mahkum oldu. Buna en taze örnek Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün arızalanmasıyla geldi.

Zincirlikuyu yönüne giden bir metrobüs, Bahçelievler Ömür Durağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.

Durağın çıkış yolunda arızalanan araç nedeniyle seferler tek yönde yapılmaya başlandı. Bu sırada bekleyen metrobüslerdeki yolcular araçlardan indirildi. Arıza nedeniyle durakta yolcu ve araç yoğunluğu oluştu.

Durakta görevli belediye ekipleri, araç geçişlerini kontrollü olarak sağlayarak yolcuları uygun metrobüslere yönlendirdi.

Arızalanan metrobüs yaklaşık 20 dakika sonra yoldan kaldırıldı.

Bu sırada bazı yolcular gelen metrobüslerin dolu olması nedeniyle araçlara binemedikleri ve gideceklere yere geç kaldıkları için görevlilere tepki gösterdi.

Metrobüs yolunda biriken araçlar nedeniyle sefer gecikmeli yapıldı.

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