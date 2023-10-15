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Yeşil Sol Parti kongresinde skandal görüntü: Kürsüye çıkıp terörist başı Öcalan'ın posterini açtılar! 4 şüpheli gözaltına alındı

Terör destekçisi HDP'nin siyasi uzantısı Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'ni Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Kongrede bir skandala imza atıldı. Yüzleri kapalı bir şekilde sahneye çıkan terör seviciler, bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan posterini açtı. Olay üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Şahıslar gözaltına alındı. Konuyla ilgili Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 14:59 Güncelleme 15 Ekim 2023, 18:32
Yeşil Sol Parti kongresinde skandal görüntü: Kürsüye çıkıp terörist başı Öcalan’ın posterini açtılar! 4 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'nin gelişmesini ve terörle mücadelesini sekteye uğratmaya çalışan ABD ile Batı dünyası her kritik adım öncesi bölgedeki piyonu PKK'yı kullanıyor. PKK Suriye'de sürekli kılık değiştirerek çeşitli isimler altında faaliyet gösteriyor.

Suriye'de YPG, PYD, SDG isimlerini kullanan örgütlerin ana çatısını ise bölücü terör örgütü PKK oluşturuyor.

YEŞİL SOL PARTİ'NİN ADI YİNE DEĞİŞTİ
Öte yandan Türkiye'de de terör seviciliği ile bilinen PKK'nın siyasi uzantısı HDP aynı yolu izlemeye başladı. HDP'nin uzantısı Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) oldu.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.



EŞ GENEL BAŞKANLIĞI İÇİN SEÇİM YAPILDI
Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı kongrede konuşmaların ardından tüzük değişikliğine gidildi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin ismi oy birliğiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi. Eş genel başkanlıklara, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ile Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan aday gösterildi.

Yaklaşık 800 delegenin oy kullandığı kongrede, oyların büyük çoğunluğunu alan Oruç ve Bakırhan, eş genel başkanlar oldu. Ayrıca 80 asil ve 35 yedek üyeden oluşacak Parti Meclisi ile Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlendi.

ABDULLAH ÖCALAN POSTERİ AÇTILAR
Kongrenin yapıldığı salonda skandal bir olay meydana geldi. Sahneye çıkan yüzleri kapalı 2 kişi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

Yeşil Sol Parti kongresinde skandal görüntü:

Bir süre sahnede kalan 2 kişi, daha sonra alandan uzaklaştı. Suratlarını tamamen kapatan şahısların açtığı paçavra sonrası tribünler bebek katilini alkışladı. İki şahıs sonrasında kürsünün arkasına atlayarak kameralarda uzaklaştı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Bugün toplanan 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtığı belirlenen 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan 2 şüpheli tespit edilerek, gözaltına alınmışlardır." bilgisi verildi.

VALİLİK AÇIKLADI: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konuyla ilgili Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "İlimizde bugün Yeşiller Sol Partisi tarafından yapılan 4. Olağan Kongrede bölücü terör örgütü lehine slogan atılması elebaşının posterinin açılması eylemleriyle ilişkili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

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