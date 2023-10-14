PKK’lı teröristler HDP’li Heval Bozdağ’ın arabasında yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1️ terörist ve örgüte katılacağı değerlendirilen 1 terör bağlantılı kayıp şüphelinin yakalanarak, tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, PKK'nın kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şüphelinin de kimlikleri ve iş birlikçilerinin tespit edildiğini belirtti.

YERLİKAYA DETAYLARI AÇIKLADI

Bakan Yerlikaya, terörist Hazal Karabey ve örgüte katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı R.T.'nin, Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarında yapılan kontrollerde, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli araçla Ağrı'ya getirildiklerinin belirlendiğini bildirdi.