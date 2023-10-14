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PKK'lı teröristler HDP'li Heval Bozdağ'ın arabasında yakalandı!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Yerlikaya Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan PKK'lı 1 terörist ve terör örgütüne katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp 1 şahsın yakalandığını açıkladı. Söz konusu teröristleri Ağrı'ya getiren aracın Ağrı HDP/Yeşil Sol Milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli olduğu öğrenildi. Heval Bozdağ'ın şoförü tutuklanırken Bozdağ hakkında soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 12:49 Güncelleme 14 Ekim 2023, 14:13
PKK’lı teröristler HDP’li Heval Bozdağ’ın arabasında yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan PKK'lı 1 terörist ve terör örgütüne katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp 1 şahsın yakalandığını açıkladı.


Teröristin ismi Hazal Karabey örgüte katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahsın ismi ise R.T.

TERÖRİSTLERİ AĞRI'YA GETİREN HDP'Lİ HEVAL BOZDAĞ
Teröristleri Ağrı'ya HDP/Yeşil Sol Milletvekili Heval Bozdağ'ın getirdiği ortaya çıktı.


Fotoğrafta: Heval Bozdağ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1️ terörist ve örgüte katılacağı değerlendirilen 1 terör bağlantılı kayıp şüphelinin yakalanarak, tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, PKK'nın kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şüphelinin de kimlikleri ve iş birlikçilerinin tespit edildiğini belirtti.

YERLİKAYA DETAYLARI AÇIKLADI
Bakan Yerlikaya, terörist Hazal Karabey ve örgüte katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı R.T.'nin, Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarında yapılan kontrollerde, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli araçla Ağrı'ya getirildiklerinin belirlendiğini bildirdi.

HDP'Lİ BOZDAĞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yerlikaya, tutuklanan iki şüpheliyi de söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, şoför Y.N.'nin tutuklandığını, milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini bildirdi. Yerlikaya, "Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi

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