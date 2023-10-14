PKK’lı teröristler HDP’li Heval Bozdağ’ın arabasında yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan PKK'lı 1 terörist ve terör örgütüne katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp 1 şahsın yakalandığını açıkladı.
Teröristin ismi Hazal Karabey örgüte katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahsın ismi ise R.T.
TERÖRİSTLERİ AĞRI'YA GETİREN HDP'Lİ HEVAL BOZDAĞ
Teröristleri Ağrı'ya HDP/Yeşil Sol Milletvekili Heval Bozdağ'ın getirdiği ortaya çıktı.
Fotoğrafta: Heval Bozdağ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1️ terörist ve örgüte katılacağı değerlendirilen 1 terör bağlantılı kayıp şüphelinin yakalanarak, tutuklandığını bildirdi.
Yerlikaya, PKK'nın kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şüphelinin de kimlikleri ve iş birlikçilerinin tespit edildiğini belirtti.
YERLİKAYA DETAYLARI AÇIKLADI
Bakan Yerlikaya, terörist Hazal Karabey ve örgüte katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı R.T.'nin, Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarında yapılan kontrollerde, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli araçla Ağrı'ya getirildiklerinin belirlendiğini bildirdi.