Son dakika: İsrail’in Gazze’deki katliamına dünya tepki gösterirken CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt festival düzenleyip halay çekti

"İNSANLIK ÖLÜYOR BAŞKAN"

Cavide Karakülah isimli bir sosyal medya kullanıcısı da, "Utanç tablosu bu video. Biz nefes almaktan utanırken, kundakta bebekler ölürken, festival yapmış Başkan… İnsanlık ölüyor Başkan. Yazıklar olsun size!" diyerek tepkisini dile getirdi.

"ETİMLE KEMİĞİMLE BU ÇAĞDAN NEFRET EDİYORUM"

Berrin isimli bir diğer X sosyal medya kullanıcısı, "Yazıklar olsun Deniz Bozkurt. Gazze'de soykırım var ve masum sivillere kadın çocuk demeden İsrail bomba yağdırırken Esenyurt Belediyesi festival yapıp davul zurnayla eğleniyor! İnsanlık dışı tablo ve şehitler varken nefret ediyorum evet ben de bu çağdan etimle kemiğimle" dedi.

"DELİYE HER GÜN BAYRAM MİSALİ"

Esenyurt Gündem isimli bir sosyal medya kullanıcısı, "Giderayak deliye her gün bayram misali her ay festival yapıyorsunuz. Biraz hizmet yapın bari. Bu ekonomik sıkıntı döneminde tek eksiğimiz eğlence sanki" paylaşımında bulundu.

"BU MİLLET KOKUŞMUŞ ZİHNİYETE HESAP SORACAK"

Erhan isimli bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Müslümanlar kan ağlarken Esenyurt Belediyesi festival peşine düşmüş. Bu millet elbet kokuşmuş zihniyete hesap soracak" dedi.