Son dakika: İstanbul’a yeni metro müjdesi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarih verdi

'8.7 KM, 7 İSTASYON'

Bakırköy-Kirazlı metro hattımız 8.7 km 7 istasyondan oluşmaktadır. Saatte 80 km hızla günde 1 milyon vatandaşımızın seyahat etmesini öngörüyoruz. Hattın işletmeye alınması ile Kayaşehir Bakırköy seyahat süresi 39 dk. Çam ve Sakura İncirli arası 31 dk, Kayaşehir Kirazlı arası 27 dk.

Metrokent özgürlük meydanı arası seyahat süresi 30 dk olacaktır. Bu projemiz İstanbullulara zaman anlamında ciddi katkı sağlayacaktır. Bakırköy Kirazlı metro hattımız ekonomik olarak 6.1 milyar dolarlık bir katkı sağlamış olacaktır.