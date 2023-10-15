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ABD'nin İsrail'e destek için gönderdiği uçak gemisi sonrası Türkiye'den Doğu Akdeniz'de NAVTEX hamlesi: Tatbikat yapacağız

Türk Deniz Kuvvetleri, Antalya İstasyonu’ndan yayımlanan denizcilik bildiriminde (NAVTEX mesajı) Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu. Türkiye'nin bu hamlesi ABD'nin işgalci İsrail'e destek için bölgeye uçak gemisi ve birçok mühimmat göndermesi sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Uzmanlar, "Türkiye, ABD'nin hamlesine karşı gözdağı veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 13:07 Güncelleme 15 Ekim 2023, 13:18
ABD’nin İsrail’e destek için gönderdiği uçak gemisi sonrası Türkiye’den Doğu Akdeniz’de NAVTEX hamlesi: Tatbikat yapacağız

Türk Deniz Kuvvetleri, Antalya İstasyonu'ndan yayımlanan denizcilik bildiriminde (NAVTEX mesajı) Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu.

SAHADA ATIŞ EĞİTİMİ
Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı faaliyet için denizcilik bildiriminde bulundu.

13 Ekim'de Antalya İstasyonu'ndan yayımlanan NAVTEX mesajında, "Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

ABD İŞGALCİ İSRAİL'E DESTEK İÇİN BÖLGEYE SAVAŞ GEMİLERİNİ GÖNDERMİŞTİ
ABD'nin 100 bin tonluk en modern uçak gemisi USS Gerald R.Ford, yanında dört muhrip ve bir kruvazör ile birlikte İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in emriyle USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurdu. CENTCOM, USS Esienhower'ın daha önce bölgeye giden USS Gerald R. Ford uçak gemisine katılacağını belirtti.

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ERDOĞAN: SENİN NE İŞİN VAR ORADA?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e desteğini açıklayarak bölgeye savaş gemileri gönderen ABD'ye tepki göstermişti.

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Gazze'nin elektriğinin, suyunun kesilmesinin İnsan Hakları'na aykırı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Şimdi ne diyorlar ABD uçak gemisi gönderiyor. E Bay Amerika. Amerika nere? İsrail Filistin nere.. Ne işin var senin orada! Amerika gibi bir ülkeye barışa tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?" demişti.

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ABD’nin İsrail’e destek için gönderdiği uçak gemisi sonrası Türkiye’den Doğu Akdeniz’de NAVTEX hamlesi: Tatbikat yapacağız
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