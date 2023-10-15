ABD’nin İsrail’e destek için gönderdiği uçak gemisi sonrası Türkiye’den Doğu Akdeniz’de NAVTEX hamlesi: Tatbikat yapacağız

Gazze'nin elektriğinin, suyunun kesilmesinin İnsan Hakları'na aykırı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Şimdi ne diyorlar ABD uçak gemisi gönderiyor. E Bay Amerika. Amerika nere? İsrail Filistin nere.. Ne işin var senin orada! Amerika gibi bir ülkeye barışa tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?" demişti.

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