Başkan Erdoğan’dan Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması’nda önemli açıklamalar





14-28 MAYIS SEÇİMLERİ

O buluşmadaki sözleri ve ahitlerine uygun şekilde ülkedeki seçim sürecini başarıyla tamamladıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birisi olarak kayda geçen 14 ve 28 Mayıs seçimlerini tam bir demokrasi şöleni içinde yüzde 90'ları bulan rekor katılım oranlarıyla gerçekten istisnai bir atmosferde icra ettik. Meclis'te Cumhuriyet İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında da şahsımızın zaferle çıktığı seçimler, siyaset tarihimize bir dönüm noktası olarak yazıldı. Pek çok çirkinlikle karşılaştık. Sayısız iftiraya ve ithama maruz kaldık. Daha önce siyasette hiç görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk. Ne dediler? Altılı masa dediler. Ne dediler? Gerekirse 16'lı masa dediler. Ne dediler? Gerekirse 1600'lü masa dediler. Ne oldu? Ne altılı, ne 16'lı masa ne de 1600'lü masa tuttu. Gençler şunu unutmayın. Bakın şu anda parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerede bunlar? Yok oldular. Ama kim var? Millet var millet. Terör örgütlerinin siyasete alenen müdahale ettiği sahnelerle karşılaştık. Ülkemizdeki sığınmacıların hedef gösterildiği provokasyonları gördük ama tüm bunlara rağmen her iki seçimde de aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmayı başardık. Sizlerin şahsında bizlere destek veren tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Siz bize sandıkta sahip çıktınız. Biz de sizin için çalışmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz."





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacağına inandığımız siz genç kardeşlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Okuyan, araştıran, sorgulayan, bilime, sanata, spora, kültüre meraklı milli ve manevi değerlere sahip gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerinin önünde hiçbir engel bırakmıyoruz." dedi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Buluşması'na katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, gelecek 5 seneyi, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığındaki ustalık dönemi olarak gördüklerini ve bu dönemdeki hedeflerinin Türkiye Yüzyılı'nın inşası olduğunu söyledi. Erdoğan, son 21 yılda bunun alt yapısını kurduklarını, ulaşımdan savunmaya, üretimden sağlığa, eğitimden gençliğe her alanda Türkiye'nin eksikliklerini büyük ölçüde tamamladıklarını aktardı. Şimdi bunu Türkiye Yüzyılı şiarıyla yeni bir safhaya taşıdıklarının altını çizen Erdoğan, "Seçimlerden sonra kabinemizi bu vizyona göre oluşturduk. Bakan yardımcılarımızı ve bürokratlarımızı buna göre tayin ettik. Milletvekillerimizi ve parti yönetimimizi buna göre belirledik. Hamlelerimizi bu vizyona ulaşma hedefiyle planladık. Ne yapıyorsak Türkiye Yüzyılı'nın hayata geçirilmesi için yapıyor, tüm adımlarımızı buna göre yapıyoruz." ifadelerini kullandı. "Gençler milletin ümididir" derken hamaset yapmadıklarını, hakikati dile getirdiklerini belirten Erdoğan, "Gençler geleceğimizin teminatıdır' diyorsak, Türkiye'nin teminatı sizler olduğu için bunu söylüyoruz. 'En büyük zenginliğimiz gençlerdir' derken, popülist beklentilerle değil tüm kalbimizle inandığımız için bunu dillendiriyoruz. Sizlere baktığımızda sizlerin pırıl pırıl parıldayan şu gözlerinizde neyi görüyorsak dilimizle de onu ifade ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.





Ne 40 yılı aşan siyasi hayatı ne de 21 yıllık iktidarları döneminde kibirle, tekebbürle yaklaşmadıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençlerimize birilerinin dediği gibi 'Tıpış tıpış gidip şunu yapacaksınız, böyle davranacaksınız' asla demedik. İçinde debelendiği dipsiz karanlığa gençleri de çekmeye çalışan kifayetsiz muhterisler gibi olmadık. Seçim döneminde gençlerin 'demokrat dedesi' namıyla ortalıkta dolaşanların, iş gençlere güvenip görev vermeye gelince nasıl sırra kadem bastıklarının hepimiz şahidiyiz. Gençlerin sırtından geçinen bu tufeylilerin ne ülke gibi ne millet gibi ne de gençlerimizin meseleleri gibi bir gündemlerinin olmadığı aşikardır. Bunların tek derdi, gayri ahlaki yollarla getirildikleri koltuklarını korumaktır. İşte gördünüz, otobüsün üzerinden koltuk atıyor, öbürü bakıyorsun koltuğu bırakmamak için yapmadık iş bırakmıyor. Bizim böyle bir derdimiz elhamdülillah yok. Biz hayatın her alanında gençlerimize alan açmanın, destek olmanın, onların dinamizmini, heyecanını, şevkini ülkenin ve milletin hayrına yönlendirmenin mücadelesini verdik, veriyoruz."





"DAİMA GENÇLERİN YANINDA OLDUK"

Başkan Erdoğan, derslik sayısını 343 binden 620 bine, üniversite sayısını 76'dan 208'e, yüksek öğrenim yurt yatak kapasitesini 182 binden 950 bine, gençlik merkezi sayısını 9'dan 469'a, toplam spor tesisi sayısını bin 575'ten 4 bin 350'ye, araştırma ve geliştirme merkezi sayısını sıfırdan 1298'e ve tasarım merkezi sayısını sıfırdan 326'ya, teknopark sayısını 2'den 100'e çıkartarak, daima gençlerin yanında olduklarını bildirdi. TÜBİTAK burs programlarıyla 2023 yılında 26 bin 632 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine 730 milyon lira destek aktardıklarını anlatan Erdoğan, STAR programıyla bugüne kadar 6 bin 60 öğrencinin 3 bin 200'ün üzerinde projede görev aldığı bilgisini verdi. Erdoğan, Bireysel Genç Girişimci Desteği ile toplam 2 bin 140 şirket kurulduğunu aktararak, örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere vadedilen cep telefonu ve bilgisayar desteğiyle ücretsiz 10 GB'lik internet sözünü tuttuklarını söyledi. Bir diğer seçim vaatleri olan Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluşuna dair kanun teklifini de Cumhur İttifakı olarak yakında Meclise sunacaklarını ifade etti. Deprem bölgesini, pilot bölge olarak belirledikleri bu banka ile depremzede gençlerin yuva kurmalarına yardımcı olacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacağına inandığımız siz genç kardeşlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Okuyan, araştıran, sorgulayan, bilime, sanata, spora, kültüre meraklı milli ve manevi değerlere sahip gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerinin önünde hiçbir engel bırakmıyoruz. Önceki hafta en sonuncusunu İzmir'de düzenlediğimiz TEKNOFEST'te ülkemiz gençliğinin nasıl büyük hedefleri olduğunu bir kez daha gördük. Hamdolsun, bir milyon 200 bine yakın genç, gelip gezdiler, ziyaret ettiler. Cumhuriyetimizin 100. yılına selam mahiyetinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de tertiplenen festivali çoğu genç, toplam 4,6 milyon insanımız ziyaret etti. İmkan verildiğinde, bu ülkenin gençlerinin neleri başarabileceğine orada bir kez daha hep beraber şahitlik ettik."