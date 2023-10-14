Uğur Dündar'dan skandal yazı! Mescid-i Aksa'yı ve Filistinlileri hedef alan Siyonist teröre arka çıktı: "Kudüs bizden değildir"

ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan işgalci İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir soykırım işliyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuracak kadar katliamın dozunu artırdı.
HAYALET ŞEHİR GAZZE... 614'Ü ÇOCUK 2 BİN ŞEHİT
Saldırılarda bugüne kadar 614'ü çocuk 2 bine yakın Filistinli şehit düştü. İşgalci İsrail tarafından ablukaya alınan, elektrik ve suyu kesilen ve bombalarla yıkıma uğrayan Gazze ise tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nin yazarlarından Uğur Dündar tepki çeken bir yazı kaleme aldı.
SİYONİST TERÖRE ARKA ÇIKTI: KUDÜS BİZDEN DEĞİLDİR
Dündar, Gazze'deki İsrail soykırımını ve yitip giden canları umursamayan bir tavır takınarak "Kudüs bizden değildir" ifadelerini kullandı.