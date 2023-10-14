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Uğur Dündar'dan skandal yazı! Mescid-i Aksa'yı ve Filistinlileri hedef alan Siyonist teröre arka çıktı: "Kudüs bizden değildir"

İsrail Gazze'de sistematik bir şekilde soykırım işlerken CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nde skandal bir yazı kaleme alındı. Uğur Dündar bugünkü köşesinde Falih Rıfkı Atay'ın "Floransa ne kadar bizden değilse, Kudüs de o kadar bizden değildir'' sözlerine yer verdi. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bulunduğu, yıllarca Osmanlı Devleti'nin sancaktarlığını yapan Kudüs'e açık açık "Bizden değil" diyen Uğur Dündar toplum vicdanını sızlattı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 10:28 Güncelleme 14 Ekim 2023, 10:52
Uğur Dündar’dan skandal yazı! Mescid-i Aksa’yı ve Filistinlileri hedef alan Siyonist teröre arka çıktı: Kudüs bizden değildir

ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan işgalci İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir soykırım işliyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuracak kadar katliamın dozunu artırdı.



HAYALET ŞEHİR GAZZE... 614'Ü ÇOCUK 2 BİN ŞEHİT
Saldırılarda bugüne kadar 614'ü çocuk 2 bine yakın Filistinli şehit düştü. İşgalci İsrail tarafından ablukaya alınan, elektrik ve suyu kesilen ve bombalarla yıkıma uğrayan Gazze ise tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nin yazarlarından Uğur Dündar tepki çeken bir yazı kaleme aldı.

SİYONİST TERÖRE ARKA ÇIKTI: KUDÜS BİZDEN DEĞİLDİR
Dündar, Gazze'deki İsrail soykırımını ve yitip giden canları umursamayan bir tavır takınarak "Kudüs bizden değildir" ifadelerini kullandı.



Yazısında Falih Rıfkı Atay'ın "Floransa ne kadar bizden değilse, Kudüs de o kadar bizden değildir'' sözüne yer veren Dündar'ın ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı hedef alan Siyonist teröre arka çıkması toplum vicdanını sızlattı.



Uğur Dündar ilgili yazısında "Bugüne kadar Türkleşmiş Arap hiç görmedik. İnşallah tersini de görmeyiz" diyerek Arap nefretini satırlara döktü.

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