A Haber Filistin-İsrail hattında! İşgal devleti tankları sınıra sürdü... Canlı yayında hareketli anlar!

A HABER CANLI YAYINDAYDI A Haber o anları canlı yayında aktardı. Gazze 'den dumanlar yükseldiği görülürken Emine Kavasoğlu da sıcak bölgeden detayları aktardı.

"Tahliye çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkava tanklarının Gazze sınırına doğru ilerlediği anları ekranlarınıza getiriyoruz. Şuan itibariyle hareketliliğin yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Saat 16.00'denmişti. Harekat 16.00'da başlayacak mı bilinmez ama yoğun bir tank sevkiyatı başladı.

Bugün burası çok hareketli. Buradan sonrasını çekemezsiniz dedikleri noktalar."

SAVAŞIN 8. GÜNÜ

Öte yandan Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 8. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kutsal Şabat gecesi yaptığı ulusa konuşmasında, ülkesine gelen askeri yardımla abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam edeceğini belirterek, "Düşmanlarımız bedel ödemeye başladı. Sırada ne var detay vermeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim bu sadece başlangıç." dedi.

Netanyahu, İsrail'in "muazzam uluslararası destek topladığını" ifade etti.

"Hamas'ı yok edeceklerini ve kazanacaklarını" savunan ancak bunun zaman alacağını dile getiren İsrail Başbakanı, "İsrail'e gelecek daha fazla mühimmat ve silahla savaşın devam etmesini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

İSRAİL, BATI ŞERİA'DA ÇOK SAYIDA BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çok sayıda noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi.