İsrail uçakları Gazze’ye ölüm kusarken o Rabbine sığındı! Bombardıman altında Bakara Suresi okudu: Allah sabredenlerle beraberdir

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuracak kadar katliamın dozunu artırdı.
İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirdi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken bölge halkı umudunu kaybetmedi. Siyonist teröre karşı Allah'a sığındı.
Bölgede yaralıların yardımına koşan genç ambulans şoförü bombardıman altında Bakara Suresi'nde ayetler okudu ve Allah'ın sabredenlerle beraber olacağını dünyaya haykırdı.