İsrail uçakları Gazze’ye ölüm kusarken o Rabbine sığındı! Bombardıman altında Bakara Suresi okudu: Allah sabredenlerle beraberdir

Saldırılarda bugüne kadar 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişi şehit düştü. Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinli şehadet şerbeti içti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirdi.