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İsrail uçakları Gazze'ye ölüm kusarken o Rabbine sığındı! Bombardıman altında Bakara Suresi okudu: Allah sabredenlerle beraberdir

Gazze'yi 3 koldan kuşatan İsrail, fosfor bombaları kullanarak acımasızca soykırıma imza atıyor. İşgalci siyonist ordu 724’ü çocuk 2 binden fazla Filistinliyi şehit etti. İsrail uçakları ölüm kusarken Gazze halkı Siyonist teröre karşı Allah'a sığındı. Bölgede yaralıların yardımına koşan genç ambulans şoförü bombardıman altında Bakara Suresi’nde ayetler okudu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 14:45 Güncelleme 14 Ekim 2023, 15:16
İsrail uçakları Gazze’ye ölüm kusarken o Rabbine sığındı! Bombardıman altında Bakara Suresi okudu: Allah sabredenlerle beraberdir
ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan işgalci İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir soykırım işliyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuracak kadar katliamın dozunu artırdı.


HAYALET ŞEHİR GAZZE... 724'Ü ÇOCUK 2 BİNDEN FAZLA ŞEHİT
Saldırılarda bugüne kadar 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişi şehit düştü. Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinli şehadet şerbeti içti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirdi.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken bölge halkı umudunu kaybetmedi. Siyonist teröre karşı Allah'a sığındı.

Gazze'de ambulans şoförü Kur'an okudu!



Bölgede yaralıların yardımına koşan genç ambulans şoförü bombardıman altında Bakara Suresi'nde ayetler okudu ve Allah'ın sabredenlerle beraber olacağını dünyaya haykırdı.



O anlar tüyleri diken diken etti.

İsrail Gazzeye ölüm yağdırıyor! İşte yıkımın kareleri...

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