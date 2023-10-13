Son dakika: İsrail’in Ankara Büyükelçisi Irit Lilan’dan Filistin işgaline skandal yanıt!

Hamas'ın İsrail'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonunun ardından çıkan çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. Özellikle İsrail, Gazze'ye bomba yağdırırken çocuk-yaşlı binlerce kişi yerinden oldu, binlerce kişi hayatını kaybetti.
Hamas'ın İsrail'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonunun ardından çıkan çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. Özellikle İsrail, Gazze'ye bomba yağdırırken çocuk-yaşlı binlerce kişi yerinden oldu, binlerce kişi hayatını kaybetti.
İSRAİL KARA HAREKATINA HAZIRLANIYOR
1000 Hamas savaşçısını öldürdüklerini söyleyen İsrail'in Gazze'ye kara harekatına hazırlandığı bildirildi. İsrail ordusu olası bir kara operasyonu için Gazze sınırına 300 bin asker konuşlandırdı.
TANKLAR SINIRA
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 6 gündür saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti.
İsrail ordusu hava ve denizin yanı sıra obüslerle de Gazze'yi vuruyor. Bölgede yaşananların ardından İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırısı başlatıp başlatmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.
KATLİAMIN GÖLGESİNDE İLK CUMA! İŞGALCİ İSRAİL'DEN MESCİD-İ AKSA'DA GAZ BOMBALI MÜDAHALE
İşgalci İsrail, Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından abluka altındaki Gazze'de katliama başlarken gözler cuma namazı sebebiyle Kudüs'e çevrildi. Namaz için Mescid-i Aksa'ya giden Müslümanlara bölgede silahlarla gezen işgalci İsrail güçleri gaz bombalarıyla müdahale etti.
"İŞGALCİ DEĞİLİZ ORASI BİZİM"
İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırması, sivilleri hedef alması devam ederken Ankara Büyükelçisi Irit Lilan, Habertürk'te yayınlanan bir programda ülkesinin işgalci olmadığını savundu.
Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy'un "Filistinlilerden gasp edilen evleri İsraillilerin evleri olarak mı görüyorsunuz?" sözlerine pişkin yanıtlar veren Lilan, "Evet, çünkü onlar İsraillilerin evleriydi. Biz kendi yerleşim yerlerimizi yarattık. Yerleştikleri yerler ya devlet arazisiydi ya da kimsenin yaşamadığı yerlerdi" dedi.
"İŞGAL DEĞİL YERLEŞİM"
Mehmet Akif Ersoy'un "İsrail bugüne kadar Filistinlilerin evini hiç yıkmadı mı 1967'den bu yana? Yani siz sürekli olarak yeni yerleşimler açıklayıp Filistin topraklarını işgal etmiyor musunuz" sorusuna yanıt veren Büyükelçi Lilan, "İşgal kelimesinin doğru kelime olmadığını düşünüyorum. Sahada belli bir durum var. Sahadaki mevcut durumun olmasının sebebi de geleceğe engel teşkil etmemeli. Ben bunu işgal olarak görmüyorum. İşgal kelimesi doğru bir kullanım değil. Ben bunları işgal olarak görmüyorum ben bunları yerleşimler olarak görüyorum. Bu bölgeler şuanda İsrail devletinin amaçlarına hizmet ediyor" sözleriyle hem katliamı hem de işgali normalleştirmeye çalıştı.
GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN İNKAR ETTİ
Öte yandan Lillian, fosfor bombası ve savaş suçu sorularında ise kaçmayı tercih etti.
Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "İsrail fosfor bombası kullandı mı?" sorusu üzerine bunların sahte haberler olduğunu iddia eden Büyükelçi, görüntülerin yayınlanmasına rağmen ülkesinin fosfor bombası kullanmadığını iddia etti. Lillian "Bunları her türlü yayan medya tarafından da reddedilmesi lazım. Bunlar vadesi geçmiş İsrail'le alakası olmayan kötücül haberler. Fosforun kullanımı uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır. İsrail uluslararası hukuka uymaktadır. Bu haberlerin görülmemesi ve bu yanlış şekilde yayılmaması gerekmektedir." şeklinde cevap verdi.
"BU KONUDA YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"
Ersoy'un tatmin etmeyen cevap üzerine "Daha öne kullanıldığını kabul ediyor musunuz?" şeklinde soruyu farklı şekilde tekrar yöneltmesi üzerine İsrailli Büyükelçi, bu konu üzerine yorum yapmak istemediğini söyledi.
Büyükelçi Lillian şu şekilde konuştu;
Şu anda buna girmek istemiyorum çünkü bu zaman farklı detaylara ve konulara girmek gerekir. Şunu söyleyebilirim ki, şu anki görüntülerin bununla bir ilgisi yok.
Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Tek bir sebeple çünkü bunu kontrol etmem lazım. Bu an teyit edebileceğim tek şey İsrail-Filistin çatışmasında 10 gün içerisinde bunun kullanılmadığı.