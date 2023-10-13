Son dakika: İsrail’in Ankara Büyükelçisi Irit Lilan’dan Filistin işgaline skandal yanıt!

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy 'un "Filistinlilerden gasp edilen evleri İsraillilerin evleri olarak mı görüyorsunuz?" sözlerine pişkin yanıtlar veren Lilan, "Evet, çünkü onlar İsraillilerin evleriydi. Biz kendi yerleşim yerlerimizi yarattık. Yerleştikleri yerler ya devlet arazisiydi ya da kimsenin yaşamadığı yerlerdi" dedi.

Mehmet Akif Ersoy 'un " İsrail bugüne kadar Filistinlilerin evini hiç yıkmadı mı 1967'den bu yana? Yani siz sürekli olarak yeni yerleşimler açıklayıp Filistin topraklarını işgal etmiyor musunuz" sorusuna yanıt veren Büyükelçi Lilan, "İşgal kelimesinin doğru kelime olmadığını düşünüyorum. Sahada belli bir durum var. Sahadaki mevcut durumun olmasının sebebi de geleceğe engel teşkil etmemeli. Ben bunu işgal olarak görmüyorum. İşgal kelimesi doğru bir kullanım değil. Ben bunları işgal olarak görmüyorum ben bunları yerleşimler olarak görüyorum. Bu bölgeler şuanda İsrail devletinin amaçlarına hizmet ediyor " sözleriyle hem katliamı hem de işgali normalleştirmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN İNKAR ETTİ

Öte yandan Lillian, fosfor bombası ve savaş suçu sorularında ise kaçmayı tercih etti.

Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "İsrail fosfor bombası kullandı mı?" sorusu üzerine bunların sahte haberler olduğunu iddia eden Büyükelçi, görüntülerin yayınlanmasına rağmen ülkesinin fosfor bombası kullanmadığını iddia etti. Lillian "Bunları her türlü yayan medya tarafından da reddedilmesi lazım. Bunlar vadesi geçmiş İsrail'le alakası olmayan kötücül haberler. Fosforun kullanımı uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır. İsrail uluslararası hukuka uymaktadır. Bu haberlerin görülmemesi ve bu yanlış şekilde yayılmaması gerekmektedir." şeklinde cevap verdi.

"BU KONUDA YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"



Ersoy'un tatmin etmeyen cevap üzerine "Daha öne kullanıldığını kabul ediyor musunuz?" şeklinde soruyu farklı şekilde tekrar yöneltmesi üzerine İsrailli Büyükelçi, bu konu üzerine yorum yapmak istemediğini söyledi.