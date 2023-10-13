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Edirne'de vahşet! Annesini defalarca bıçaklayıp öldürdü! 15 saat başında bekledi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 120 günde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 15:25 Güncelleme 13 Ekim 2023, 15:25
Edirne’de vahşet! Annesini defalarca bıçaklayıp öldürdü! 15 saat başında bekledi

Kan donduran olay, dün sabah saatlerinde Uzunköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Safir Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan Barış Ş., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Bahriye Ş.'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü. 15 saat cenazenin başında bekleyen Barış Ş., ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Barış Ş. gözaltına alınırken, eve giden ekipler Bahriye Ş.'nin cansız bedenini buldu. Cenaze, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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