Katliamın gölgesinde ilk cuma! Mescid-i Aksa’da gaz bombalı müdahale...

Öte yandan İsrail Gazze'de 1,1 milyon kişinin güneye kaydırılmasını istedi ve BM'ye tahliye çağrısı yaptı. Bu istek İsrail ordusu tarafından dillendirildi ve kara harekatı için hazırlık olarak yorumlandı. Günlerdir kara harekatı için hazırlık yapılıyor ve Gazze şeridine sevkiyat yapılıyordu. Dünden beri Gazze çevresinde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Bölgede kısa sürede Refah Sınır Kapısı üzerinden bir insani koridor açılması bekleniyor. Gazze'de açlık-kıtlık kapıda ve kara harekatı başlayacak. Kara harekatı daha fazla sivilin hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor. Bölgede meskun mahal çatışmaları olması bekleniyor.
FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlattı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.