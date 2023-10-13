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Katliamın gölgesinde ilk cuma! Mescid-i Aksa'da gaz bombalı müdahale...

İşgalci İsrail, Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından abluka altındaki Gazze'de katliama başlarken gözler cuma sebebiyle Kudüs'e çevrildi. Müslümanların namaz için Mescid-i Aksa’ya akın etmesi beklenirken işgalci İsrail güçleri bölgede silahlarla gezip Müslümanların üzerine gaz bombası attı. İşte bölgeden son durum...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 11:50 Güncelleme 13 Ekim 2023, 13:45
Katliamın gölgesinde ilk cuma! Mescid-i Aksa’da gaz bombalı müdahale...

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu artırarak katliama başladı.

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Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Batı ise savaş suçuna karşı gözlerini kapatıyor.

KATLİAM'IN GÖLGESİNDE İLK CUMA
İsrail'in kanlı saldırırları sürerken gözler Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya çevrildi. Binlerce Müslüman'ın Cuma Namazı için Mescid-i Aksa'ya gitmesi beklenirken işgalci İsrail, her "Cuma" olduğu gibi yine ibadetleri engellemek için her yolu deniyor.

İŞGAL POLİSİ GAZ BOMBASI ATTI
İşgalci İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için bekleyen Müslümanlara gaz bombası atarak üzerlerine saldırdı.

İşgalciler namaz kılmak için toplanan Filistinli Müslümanların üzerine at sürerken seccadeler sokak ortasında kaldı.

İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi.

Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan girenlere kimlik kontrolleri yapılırken, alanda uzun kuyruk oluştu.

Öte yandan Eski Şehir'deki İsrail güvenlik güçlerinin sayısının artırıldığı görüldü.

Adının açıklanmasını istemeyen ve 65 yaşında olduğunu belirten bir Filistinli yaptığı açıklamada İsrail polisinin kendisini Mescid-i Aksa'nın kapısından çevirdiğini ve içeri girmesine izin verilmediğini belirtti.

Şeyh Cerrah Mahallesi sakini ve Yahudi yerleşimcilerin doğup büyüdüğü evinden zorla çıkarmaya çalıştığı Fatma Ebu Salim (74) de Aksa'ya her cuma namazı geldiğini ve tüm engellemelere rağmen geleceğini ifade etti.

İslam ve Arap alemini yardıma ve yanlarında durmaya çağıran Ebu Salim, "(İsrail) Aksa'ya gitmemize, Eski Şehir'e gelmemize engel oluyorlar. Bizi buradan uzaklaştırmak istiyorlar." diye konuştu.

A HABER BÖLGEDEN SON DURUMU AKTARDI
Müslümanların gözü Mescid-i Aksa'ya çevrilirken A Haber bölgeden canlı yayın yaptı. 12.35'te kılınacak olan Cuma namazına yaklaşılırken Emine Kavasoğlu Kudüs'ten son durumu aktardı.

Kavasoğlu'nun aktardıkları şu şekilde:
12.00 Namaza gelen Müslümanlara kısıtlama uygulanıyor. İsrail katliamının gölgesinde ilk Cuma namazı kılınacak. Bölgede ciddi bir gerilim var. Kontrol noktası oluşturan İsrail güvenlik güçleri şüphelendikleri kişileri içeri almıyor. Atlı birlikler sürekli bölgede geziyor. İçeri girmeye çalışan kişinin peşine onlarca polis gidiyor. Çok sıkın bir abluka var. Polisler şüphelendikleri kişileri içeri almıyor ama polisn neye göre şüphelendiğini kimse bilmiyor. Polis içeri girişlerde bir yaş kısıtlaması olmayacağını bize söyledi. Burada gerilimin beklendiği 2 kapı var. Şam ve Aslanlı kapı bölgelerinde ciddi güvenlik önlemleri var.

Şam Kapısı'nda kontrol noktası oluşturuldu. Buradan kimlik kontrolü yapılıyor. Buradan geçtikten sonra 6-7 kontrol noktası daha var. Onları geçtikten sonra Harem-i Şerife oradan Kubbetüs Sahra'ya ulaşılıyor. Buradan da Mescid-i Aksa'ya gidiliyor. Ancak içeri kaç kişinin gireceği bilinmiyor. Mescii Aksa'da aynı anda 30 bin kişi namaz kılabiliyor. Bölgede beklenen kalabalık yok.

11.00 Kudüs'te Cuma namazı 12:35'te kılınacak. Dün geceden beri Mescid-i Aksa'nın çevresinde kuş uçurtulmuyor. Bölgeye sürekli olarak yeni barikatlar getiriliyor. Yollar Mescid-i Aksa'ya 150 metre kala kesilmiş durumda. Dün Kudüs'te çatışmalar yaşandı ve 6 polis hayatını kaybetti.

İŞGAL POLİSLERİ MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞİ KAPATTI
An itibarıyla hareketlilik hat safhaya çıkmış durumda. Şam Kapısı Müslümanların giriş yaptığı yer. Buradan Mescid-i Aksa'ya geçiyorlar.

Ancak bugün çok mümkün görünmüyor çünkü bölgede İsrail askerleri ve polisleri etten duvar örüyor. Burada zaman zaman basın mensuplarına müdahale ediyorlar.

09:00 Kudüs'te gergin bir güne başlayacağız desek yanılmış olmayız. Zira bugün hem Cuma olması vesilesiyle hem de İsrail tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle gergin bir ortam var. Bugün Mescid-i Aksa'da namaz kılabilmek için binlerce Müslüman'ın bölgeye gelmesi bekleniyor. Şu anda sabah saatleri itibarıyla bölgede sessizlik var. Dün Kudüs'te çatışmalar yaşandı. Kudüs Polis Merkezi ile Filistinliler arasında bir çatışma çıktı. 6 polis yaralandı ardından kentin başka noktalarında sokak çatışmaları yaşandı. 2 kişi de farklı noktalarda yaralandı. Kentin girişleri dün gece itibarıyla kapatıldı.

Rahatlıkla girilen Kudüs'ün her bir noktasına güvenlik kontrol noktaları oluşturuldu. Burada uzun trafik kuyrukları yaşandı. Uzun süren bir yolculuğun ardından Gazze sınırına ulaşabildik. Gece saatlerinde sokaklarda polis dışında hiç kimse yoktu. Her Cuma olduğu gibi bugün bir gerginlik bekleniyor. Müslümanlar namazlarını kılmak ve ibadetlerini yerine getirmek için Mescid-i Aksa'ya gelecek. Her bir noktada polis kontrolü altında ve kapatılmış durumda. Namaz kılmaya izin verilse dahi namazdan sonra protestolar bekleniyor. Şu anda Kudüs sessizliğe gömülmüş durumda.

Öte yandan İsrail Gazze'de 1,1 milyon kişinin güneye kaydırılmasını istedi ve BM'ye tahliye çağrısı yaptı. Bu istek İsrail ordusu tarafından dillendirildi ve kara harekatı için hazırlık olarak yorumlandı. Günlerdir kara harekatı için hazırlık yapılıyor ve Gazze şeridine sevkiyat yapılıyordu. Dünden beri Gazze çevresinde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Bölgede kısa sürede Refah Sınır Kapısı üzerinden bir insani koridor açılması bekleniyor. Gazze'de açlık-kıtlık kapıda ve kara harekatı başlayacak. Kara harekatı daha fazla sivilin hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor. Bölgede meskun mahal çatışmaları olması bekleniyor.

FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlattı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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