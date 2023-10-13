Katliamın gölgesinde ilk cuma! Mescid-i Aksa’da gaz bombalı müdahale...

İşgalciler namaz kılmak için toplanan Filistinli Müslümanların üzerine at sürerken seccadeler sokak ortasında kaldı. İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi. Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan girenlere kimlik kontrolleri yapılırken, alanda uzun kuyruk oluştu. Öte yandan Eski Şehir'deki İsrail güvenlik güçlerinin sayısının artırıldığı görüldü.

Adının açıklanmasını istemeyen ve 65 yaşında olduğunu belirten bir Filistinli yaptığı açıklamada İsrail polisinin kendisini Mescid-i Aksa'nın kapısından çevirdiğini ve içeri girmesine izin verilmediğini belirtti. Şeyh Cerrah Mahallesi sakini ve Yahudi yerleşimcilerin doğup büyüdüğü evinden zorla çıkarmaya çalıştığı Fatma Ebu Salim (74) de Aksa'ya her cuma namazı geldiğini ve tüm engellemelere rağmen geleceğini ifade etti.

İslam ve Arap alemini yardıma ve yanlarında durmaya çağıran Ebu Salim, "(İsrail) Aksa'ya gitmemize, Eski Şehir'e gelmemize engel oluyorlar. Bizi buradan uzaklaştırmak istiyorlar." diye konuştu. A HABER BÖLGEDEN SON DURUMU AKTARDI

Müslümanların gözü Mescid-i Aksa'ya çevrilirken A Haber bölgeden canlı yayın yaptı. 12.35'te kılınacak olan Cuma namazına yaklaşılırken Emine Kavasoğlu Kudüs'ten son durumu aktardı. Kavasoğlu'nun aktardıkları şu şekilde:

12.00 Namaza gelen Müslümanlara kısıtlama uygulanıyor. İsrail katliamının gölgesinde ilk Cuma namazı kılınacak. Bölgede ciddi bir gerilim var. Kontrol noktası oluşturan İsrail güvenlik güçleri şüphelendikleri kişileri içeri almıyor. Atlı birlikler sürekli bölgede geziyor. İçeri girmeye çalışan kişinin peşine onlarca polis gidiyor. Çok sıkın bir abluka var. Polisler şüphelendikleri kişileri içeri almıyor ama polisn neye göre şüphelendiğini kimse bilmiyor. Polis içeri girişlerde bir yaş kısıtlaması olmayacağını bize söyledi. Burada gerilimin beklendiği 2 kapı var. Şam ve Aslanlı kapı bölgelerinde ciddi güvenlik önlemleri var. Şam Kapısı'nda kontrol noktası oluşturuldu. Buradan kimlik kontrolü yapılıyor. Buradan geçtikten sonra 6-7 kontrol noktası daha var. Onları geçtikten sonra Harem-i Şerife oradan Kubbetüs Sahra'ya ulaşılıyor. Buradan da Mescid-i Aksa'ya gidiliyor. Ancak içeri kaç kişinin gireceği bilinmiyor. Mescii Aksa'da aynı anda 30 bin kişi namaz kılabiliyor. Bölgede beklenen kalabalık yok. 11.00 Kudüs'te Cuma namazı 12:35'te kılınacak. Dün geceden beri Mescid-i Aksa'nın çevresinde kuş uçurtulmuyor. Bölgeye sürekli olarak yeni barikatlar getiriliyor. Yollar Mescid-i Aksa'ya 150 metre kala kesilmiş durumda. Dün Kudüs'te çatışmalar yaşandı ve 6 polis hayatını kaybetti.

İŞGAL POLİSLERİ MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞİ KAPATTI

An itibarıyla hareketlilik hat safhaya çıkmış durumda. Şam Kapısı Müslümanların giriş yaptığı yer. Buradan Mescid-i Aksa'ya geçiyorlar. Ancak bugün çok mümkün görünmüyor çünkü bölgede İsrail askerleri ve polisleri etten duvar örüyor. Burada zaman zaman basın mensuplarına müdahale ediyorlar.