CHP'de savaş bitmiyor! Fatih Portakal'dan olay iddia: Kemal Kılıçdaroğlu "İkna odaları" kurdu

"KİM BİLİR NE ÖDÜNLER VERİYORDUR" Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şeyden ders almadığını belirten Portakal şunları söyledi:

"90'lı yıllarda vardı ya başörtüsü takan kızların başörtülerini çıkarmaları için... Çok tartışılmış ve gündeme gelmiştir "ikna odaları" maalesef bu kez genel merkezde kuruluyor. Biliyorsunuz CHP'nin 25 gün sonra Kurultayı var. Kendisinin seçilip seçilemeyeceğinden emin değil o yüzden "Adayım" diyemiyor. Şimdi vekilleri Genel Merkeze çağırıyormuş "sizin düşünceniz ne" demek için. Bu şekilde vekilleri ikna edip zemin yoklaması yapıyormuş. İkinci bir ikna odası vakası mı? diye soruyorum ben de. Kim bilir ne ödünler veriyordur vekillere de... Eğer bunu yapıyorsanız gerçekten utanç. Ayıptır ya."

"KILIÇDAROĞLU'NUN PEŞİNDEN GİDENLERİN AKLINA ŞAŞIYORUM"

Kılıçdaroğlu'na ve ona destek verecek Kurultay üyelerine tepkisini sürdüren Portakal, "Kılıçdaroğlu'nun peşinden gidecek kurultay üyelerinin de aklına şaşıyorum gerçekten. Hangi kafayla mantıkla hareket ediyorsunuz. Bunu bilmem mümkün değil." dedi.

"KILIÇDAROĞLU ÖRGÜTÜ TACA ATTI"

Öte yandan bir başka CHP yandaşı isim Şaban Sevinç'ten de ilginç bir iddia geldi.

Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun parti örgütlerini taca atarak yerel seçim için vekilleri görevlendirdiğini söyledi.