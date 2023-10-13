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CHP'de savaş bitmiyor! Fatih Portakal'dan olay iddia: Kemal Kılıçdaroğlu "İkna odaları" kurdu

CHP'de kaosun biri bitiyor diğeri başlıyor. Olaylı İstanbul Kongresi'nin ardından Kurultaya doğru giden CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olay bir hamle geldi. Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkezde "ikna odaları" kurduğunu belirterek kurultay öncesi nabız yokladığını söyledi. Fatih Portakal, "Kılıçdaroğlu’nun peşinden gidecek kurultay üyelerinin de aklına şaşıyorum gerçekten." diyerek hem CHP'ye hem de Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 16:42 Güncelleme 13 Ekim 2023, 17:11
CHP’de savaş bitmiyor! Fatih Portakal’dan olay iddia: Kemal Kılıçdaroğlu İkna odaları kurdu

CHP kaos ve iç savaşla sallanmaya devam ediyor.

Yerel seçim hezimetinin ardından her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntası ile paralel bir CHP kurup manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince rotayı İBB'ye kırdı.

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TAVŞAN ADAY FORMÜLÜ TESCİLLENDİ
Takip eden süreçte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, uyumlu çalışırız" diyen Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. İmamoğlu da "CHP değişirse Türkiye değişir" diyerek Özel'i destekledi. Böylelikle 'tavşan aday' formülü tescillendi.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI GİDİNCE İKNA ODALARI KURDU
Geçtiğimiz hafta sonu yapılan olaylı İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinden İmamoğlu ve Özel'in desteklediği Özgür Çelik'in galip çıkması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir hamleye hazırlandığı iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü Sunucusu Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kasım ayında yapılacak Kurultay için "ikna odaları" kurarak milletvekilleriyle görüşme yaptığını söyledi.

"KİM BİLİR NE ÖDÜNLER VERİYORDUR"
Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şeyden ders almadığını belirten Portakal şunları söyledi:

"90'lı yıllarda vardı ya başörtüsü takan kızların başörtülerini çıkarmaları için... Çok tartışılmış ve gündeme gelmiştir "ikna odaları" maalesef bu kez genel merkezde kuruluyor. Biliyorsunuz CHP'nin 25 gün sonra Kurultayı var. Kendisinin seçilip seçilemeyeceğinden emin değil o yüzden "Adayım" diyemiyor. Şimdi vekilleri Genel Merkeze çağırıyormuş "sizin düşünceniz ne" demek için. Bu şekilde vekilleri ikna edip zemin yoklaması yapıyormuş. İkinci bir ikna odası vakası mı? diye soruyorum ben de. Kim bilir ne ödünler veriyordur vekillere de... Eğer bunu yapıyorsanız gerçekten utanç. Ayıptır ya."

"KILIÇDAROĞLU'NUN PEŞİNDEN GİDENLERİN AKLINA ŞAŞIYORUM"
Kılıçdaroğlu'na ve ona destek verecek Kurultay üyelerine tepkisini sürdüren Portakal, "Kılıçdaroğlu'nun peşinden gidecek kurultay üyelerinin de aklına şaşıyorum gerçekten. Hangi kafayla mantıkla hareket ediyorsunuz. Bunu bilmem mümkün değil." dedi.

"KILIÇDAROĞLU ÖRGÜTÜ TACA ATTI"
Öte yandan bir başka CHP yandaşı isim Şaban Sevinç'ten de ilginç bir iddia geldi.

Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun parti örgütlerini taca atarak yerel seçim için vekilleri görevlendirdiğini söyledi.

Sevinç, "Kılıçdaroğlu yerel seçimde CHP örgütlerini yine taca attı! PM toplantısında örgüt bataklıktır demişti, şimdi de yerel seçim için rapor hazırlama görevini milletvekillerine verdi. Normalde adayların belirlenmesi dahil yerel seçim çalışması genel merkezle koordineli olarak partinin il ilçe örgütlerince yapılır. Ancak CHP örgütleri için daha önce "bataklık" diyen Kılıçdaroğlu bu görevi de milletvekillerine vererek CHP örgütlerini yine boşa düşürüyor." ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI
İddialar peş peşe gelirken Kemal Kılıçdaroğlu bugün genel merkezde vekiller ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

CHP tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti." ifadelerine yer verildi.

DEĞŞİMCİLERE "HEVESLENMEYİN" MESAJI
Kendi yaptığı liste ile vekil seçilen isimleri bir de ikna odasına alan Kılıçdaroğlu kurultaya firesiz gitmek istiyor. Aynı vekiller üzerinden belediye başkan adaylarını da belirleyip tüm ipleri eline almak isteyen Kılıçdaroğlu, İstanbul'u kazanan "Değişimcilere" "heveslenmeyin" mesajı verdi.

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