Başkan Erdoğan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye -Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu kapsamında İstanbul'da bulunan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü.

"AFRİKA'YI UMUT KITASI HALİNE GETİRELİM"

Komorlar Birliği Devlet Başkanı ve Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Azali Assoumani, "Afrika'yı umut kıtası haline getirmeliyiz ve bunun için birlikte hareket edelim." çağrısında bulundu.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika IV. Ekonomi ve İş Forumu'nun kapanış töreninde konuşan Assoumani, "Bu forum, Türkiye ve Afrika kıtasındaki halkları ilgilendiren konuları ele alıyor. Daha önce aynı forum Aralık 2021'de düzenlenmişti ve buradaki amaç ortak bir şekilde refahın arttırılmasıydı. Bu adımlarla altyapı, enerji, tarım, dijital pazarlama ve sağlık gibi alanlarda çalışma fırsatı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Afrika ile ortaklığın başlamasından bu yana Türkiye'nin bu fırsatları her zaman değerlendirdiğini belirten Assoumani, "Afrika'yı umut kıtası haline getirmeliyiz ve bunun için birlikte hareket edelim." çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Afrika ile ilgili önemli girişimlerde bulunduğunu kaydeden Assoumani, 2005'in "Afrika Yılı" ilan edildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıtaya 40'dan fazla ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Assoumani, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle 2024'teki ticaret hacminin 75 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini vurgulayarak, Türkiye'nin bu konudaki desteklerinin dikkate değer olduğunu kaydetti.

Afrika'nın altyapı ve enerji alanında çok büyük yatırımlara ihtiyaç duyduğunu belirten Assoumani, kıtadaki özel sektöre kendi tecrübelerini aktarma konusunda Türkiye'ye güvendiklerinin altını çizdi.

Assoumani, "Afrika Birliği adına kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorum. Kendisine bizi çok sıcak bir şekilde karşıladığı için müteşekkirim." dedi.