SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kritik temas! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Blinken, görüşmede ABD'nin Hamas'ın İsrail'e saldırılarını kınadığını ve çatışmaların genişlemesini önlemek için ortaklarıyla koordinasyonlu çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca Blinken, Filistin halkının şeref, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını Hamas'ın temsil etmediğini vurguladı. İsrail-Filistin çatışmasında ise Hamas'ın İsrail'e kapsamlı saldırı başlattığı ve Gazze'den İsrail'e binlerce roket atıldığı, İsrail ordusunun da Gazze'ye hava saldırıları düzenlediği belirtildi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 18:45 Güncelleme 13 Ekim 2023, 18:46
Kritik temas! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bir araya geldi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7. gününde devam ediyor. Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaşta can kaybı artıyor.

Savaş hala devam ederken diploması tarafında kritik bir görüşme gerçekleşti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Blinken, görüşmede ABD'nin Hamas'ın İsrail'e saldırılarını kınadığını yineleyerek, ülkesinin çatışmaların genişlemesini önlemek için ortaklarıyla koordinasyonlu çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Çatışmada mağdur olan Filistinli sivillerin ailelerine taziyelerini ileten Blinken, Filistin halkının şeref, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını Hamas'ın temsil etmediğini tekrar dile getirdi.

Blinken, Filistinlilerin, İsraillilerin ve Batı Şeria'da yaşayan on binlerce Amerikalının menfaati için Gazze'deki durumu sakinleştirmeye çabalayan Abbas ve ekibine teşekkür ederek, ülkesinin Filistin yönetimi ve halkı ile güvenliği tesis etmek için işbirliğini sürdüreceği taahhüdünü yineledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor! Binlerce Filistinli hastaneye sığındı: Soykırımcı İsrail’in uçakları gece boyunca ölüm kustu
Ekrem İmamoğlu icazete mi gidiyor? Kurultay öncesi ABD yolcusu!
Uğur Dündar’dan skandal yazı! Mescid-i Aksa’yı ve Filistinlileri hedef alan Siyonist teröre arka çıktı: Kudüs bizden değildir
SON DAKİKA