Kritik temas! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bir araya geldi

Blinken, görüşmede ABD'nin Hamas'ın İsrail'e saldırılarını kınadığını yineleyerek, ülkesinin çatışmaların genişlemesini önlemek için ortaklarıyla koordinasyonlu çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Çatışmada mağdur olan Filistinli sivillerin ailelerine taziyelerini ileten Blinken, Filistin halkının şeref, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını Hamas'ın temsil etmediğini tekrar dile getirdi.

Blinken, Filistinlilerin, İsraillilerin ve Batı Şeria'da yaşayan on binlerce Amerikalının menfaati için Gazze'deki durumu sakinleştirmeye çabalayan Abbas ve ekibine teşekkür ederek, ülkesinin Filistin yönetimi ve halkı ile güvenliği tesis etmek için işbirliğini sürdüreceği taahhüdünü yineledi.